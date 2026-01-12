Mỹ thúc ép G7 hành động nhanh chóng, giảm phụ thuộc Trung Quốc về đất hiếm

Mỹ đang gia tăng sức ép lên các nước G7 và nhiều đối tác chủ chốt nhằm đẩy nhanh tiến trình giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, trong bối cảnh lo ngại về an ninh kinh tế và công nghệ ngày càng gia tăng.

Mỹ gia tăng sức ép lên các nước G7 nhằm đẩy nhanh tiến trình giảm phụ thuộc đất hiếm vào Trung Quốc. Ảnh: Discoveryalert

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ chủ trì hội nghị với các đối tác G7 và 5 quốc gia đồng minh (Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia, Mexico và EU) vào ngày 12 tháng 1 để giải quyết bài toán an ninh chuỗi cung ứng. Với tư cách là nhóm chiếm 60% nhu cầu khoáng sản toàn cầu, Washington muốn chuyển từ các tuyên bố chung sang hành động thực tế ngay lập tức để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh trong lĩnh vực đất hiếm và lithium.

Bộ trưởng Scott Bessent cũng cho biết, ông đã thúc đẩy việc tổ chức một cuộc họp chuyên đề riêng về khoáng sản quan trọng kể từ hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 tại Canada hồi tháng Sáu năm ngoái. Tại hội nghị này, ông Bessent đã trình bày vấn đề đất hiếm trước các nguyên thủ đến từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Canada, Đức, Pháp, Italia và Liên minh châu Âu.

Mặc dù các nhà lãnh đạo G7 đã nhất trí một kế hoạch hành động nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông Bessent công khai bày tỏ sự không hài lòng về tốc độ triển khai chậm chạp của các đồng minh

Nhằm đa dạng hóa nguồn cung, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chiến lược tăng sản xuất trong nước và đa dạng hóa nguồn cung thông qua các thỏa thuận với Australia, Ukraine và một số đối tác khác. Đáng chú ý, Mỹ đã ký thỏa thuận với Australia hồi tháng 10, bao gồm danh mục dự án trị giá 8,5 tỷ USD, gắn với kế hoạch xây dựng kho dự trữ chiến lược của Canberra.

Ngoại trừ Nhật Bản, các nước thành viên G7 đều phụ thuộc vào khoáng sản thiết yếu từ Trung Quốc, quốc gia đã đe dọa áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt. Ảnh: Chinausfocus

Cuộc họp diễn ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện thông tin Trung Quốc bắt đầu hạn chế xuất khẩu đất hiếm và nam châm mạnh sang các công ty Nhật Bản, đồng thời cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho quân đội Nhật. Tuy nhiên, giới chức Mỹ khẳng định cuộc họp đã được lên kế hoạch từ trước và Trung Quốc hiện vẫn thực hiện các cam kết thương mại với Washington.

Mỹ dự kiến sẽ ra tuyên bố sau cuộc họp, song chưa có khả năng đạt được một hành động chung cụ thể. Washington nhấn mạnh vai trò dẫn dắt và sẵn sàng hợp tác với những quốc gia có cùng mức độ cấp bách trong vấn đề này.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, Newindianexpress.