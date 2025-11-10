Thái Lan tạm dừng thỏa thuận hòa bình với Campuchia

Ngày 10/11, Thủ tướng Thái Lan cho biết nước này sẽ tạm dừng toàn bộ các bước đi đã cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian với Campuchia, chỉ vài giờ sau khi một vụ nổ mìn tại khu vực biên giới căng thẳng khiến hai binh sĩ Thái Lan bị thương. Quyết định làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng tái bùng phát giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.

Binh sĩ Thái Lan bị thương sau vụ nổ mìn tại khu vực biên giới Thai lan - Campuchia. Ảnh: Independent

Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, ông Siripong Angkasakulkiat, cho biết Bangkok sẽ tạm ngừng các hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ tuyên bố chung với Campuchia, bao gồm việc thả 18 binh sĩ Campuchia hiện đang bị giam giữ tại Thái Lan.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thủ tướng Anutin Charnvirakul thừa nhận: “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chúng ta chưa hề giảm sút như chúng ta tưởng,” đồng thời tuyên bố mọi hành động theo thỏa thuận ngừng bắn sẽ bị đình chỉ cho đến khi các yêu cầu của Thái Lan được đáp ứng. Ông không nêu rõ các yêu cầu này là gì.

Phía Campuchia hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định nước này vẫn “duy trì cam kết kiên định đối với hòa bình”.

Tháng trước, Thái Lan và Campuchia đã ký thỏa thuận đình chiến tại một hội nghị thượng đỉnh ở Malaysia, sau khi tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia Đông Nam Á leo thang thành cuộc giao tranh kéo dài 5 ngày vào cuối tháng 7, khiến hàng chục người thiệt mạng. Căng thẳng vẫn âm ỉ kể từ đó, với nhiều vụ nổ mìn tương tự xảy ra trước và sau xung đột, trong đó có vụ hồi tháng 8 làm 3 binh sĩ Thái Lan bị thương khi tuần tra khu vực biên giới.

Sau thỏa thuận hòa bình, Thái Lan - Campuchia cam kết ngừng ngay lập tức hành động thù địch, rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực xung đột và khởi động hoạt động rà phá bom mìn chung. Trong bước tiếp theo của thỏa thuận, Thái Lan nhất trí trao trả 18 tù binh Campuchia. Hoạt động trao trả dự kiến diễn ra tại cửa khẩu vào ngày 12/11, nhưng đã bị hủy sau thông báo của Bangkok.

Vụ nổ mìn ngày 10/11 khiến tiến trình hòa bình giữa hai nước đối mặt với nhiều thách thức, buộc Thái Lan phải xem xét lại các cam kết song phương trong bối cảnh an ninh biên giới vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Lê Hà

Nguồn: Independent, Nation Thailand