Ấn Độ nổ súng vô hiệu hóa UAV nghi từ Pakistan xâm nhập Kashmir

Quân đội Ấn Độ tối 11/1 đã nổ súng nhằm vào các thiết bị bay không người lái nghi xuất phát từ Pakistan, xâm nhập qua Đường Kiểm soát LoC tại khu vực Nowshera, huyện Rajouri, bang Jammu và Kashmir.

Máy bay không người lái của Pakistan được phát hiện dọc Đường kiểm soát (LoC). Ảnh: Republic

Sự gia tăng hoạt động của thiết bị bay không người lái tại biên giới này đánh dấu một giai đoạn căng thẳng mới sau các cuộc đụng độ lớn liên quan đến drone (như Chiến dịch Sindoor) diễn ra vào giữa năm 2025.

Theo các nguồn tin an ninh, binh sĩ Ấn Độ đã sử dụng súng máy hạng nhẹ và trung bình để bắn cảnh cáo một UAV xuất hiện vào khoảng 18 giờ 35 phút, bay lơ lửng trên các ngôi làng Gania và Kalsian. Sau khi bị bắn, thiết bị này đã quay trở lại phía bên kia biên giới.

Cùng thời điểm, lực lượng an ninh ghi nhận ít nhất năm vụ UAV xâm nhập dọc theo LoC và Đường biên giới quốc tế, tại các khu vực thuộc các huyện Samba, Rajouri và Poonch. Các UAV được cho là bay từ phía Pakistan, lơ lửng trong thời gian ngắn rồi rút lui.

Lực lượng an ninh Ấn Độ đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm trên mặt đất sau khi phát hiện hoạt động khả nghi của máy bay không người lái. Ảnh: PTI

Trước các vụ việc này, quân đội và cảnh sát Ấn Độ đã nâng mức cảnh giác cao độ, đồng thời triển khai các đợt rà soát trên mặt đất để kiểm tra khả năng thả hàng tiếp tế, bao gồm vũ khí, đạn dược hoặc chất cấm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại hay xác nhận vật thể nào bị thả xuống trong các vụ xâm nhập mới nhất.

Các vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi lực lượng an ninh Ấn Độ thu giữ một lô vũ khí và đạn dược gần Đường biên giới quốc tế tại khu vực Samba. Giới chức nhận định số vũ khí này nhiều khả năng được thả bằng UAV từ phía Pakistan.

Tình hình làm dấy lên lo ngại về việc Pakistan tiếp tục sử dụng UAV cho các hoạt động buôn lậu và hỗ trợ khủng bố xuyên biên giới. Các cơ quan an ninh Ấn Độ đã tăng cường tuần tra, giám sát và mở rộng các chiến dịch truy quét, đặc biệt trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho lễ Quốc khánh Cộng hòa.

Các vụ UAV xâm nhập cũng gợi lại ký ức về Chiến dịch Sindoor được Ấn Độ triển khai hồi tháng 5/2025, sau một vụ tấn công đẫm máu, nhằm vào các cơ sở bị cho là liên quan đến khủng bố tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Chiến dịch này từng giúp giảm mạnh các hoạt động UAV trong nhiều tháng.

Hiện lực lượng an ninh Ấn Độ đang tiếp tục điều tra nguồn gốc và mục đích của các UAV, đồng thời kêu gọi người dân địa phương nâng cao cảnh giác và phối hợp với nhà chức trách. Quân đội Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phản ứng nhanh chóng để bảo vệ lãnh thổ và ngăn chặn mọi sự xâm nhập trái phép.

Nhật Lệ

Nguồn: Telegraphindia, Republicworld