Giải quyết căng thẳng biên giới với Campuchia là ưu tiên hàng đầu của Thái Lan

Ngay sau khi chính thức được Nhà vua phê chuẩn, nội các mới của Thái Lan do Thủ tướng Anutin Charnvirakul lãnh đạo đã tuyên bố sẽ đặt việc giải quyết căng thẳng biên giới với Campuchia làm ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành động của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, đại tướng Nattapon Nakpanich cam kết tập trung giải quyết xung đột Thái Lan - Campuchiai (Ảnh: Bangkok Post)

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, đại tướng Nattapon Nakpanich đã cam kết tập trung giải quyết xung đột Thái Lan - Campuchia trong 4 tháng tới, đồng thời cho biết, trung tâm đặc biệt về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia do chính phủ trước đó thành lập không còn cần thiết nữa, vì nội các mới với đầy đủ 36 thành viên đảm trách xử lý vấn đề này.

Bộ trưởng Nattapon lưu ý rằng, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và phụ trách các vấn đề an ninh, cho phép Thủ tướng phối hợp các nỗ lực giữa Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng để giải quyết các vấn đề an ninh hiệu quả hơn.

Trong tuyên bố cùng ngày, ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cũng khẳng định, Chính phủ sẽ tập trung vào việc giảm quân số và rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới, đồng thời thực thi nghiêm các thỏa thuận đã đạt được trước đây giữa Bangkok và Phnom Penh, bao gồm thanh lọc bom mìn, chống buôn lậu và kiểm soát di cư bất hợp pháp.

Ông Sihasak Phuangketkeow nhấn mạnh: “Những cam kết này không thể chỉ dừng lại trên giấy, mà phải được hành động cụ thể để người dân khu vực biên giới thực sự được hưởng lợi.”

Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, chính phủ sẽ đẩy mạnh các biện pháp ngoại giao song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh nhằm bảo đảm ổn định tại các tỉnh giáp biên.

Ngoài ra, Bangkok cũng cam kết tăng cường hợp tác khu vực thông qua các cơ chế đa phương của ASEAN để tìm kiếm giải pháp bền vững, tránh để tình hình xung đột kéo dài ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và an ninh xã hội.

Nguồn Bangkok Post, Nation Thailand

Thu Uyên