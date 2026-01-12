Anh khởi động dự án phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa hỗ trợ Ukraine

Vương quốc Anh ngày 11/1 thông báo khởi động Dự án Nightfall, một chương trình nhằm nhanh chóng phát triển các tên lửa đạn đạo chiến thuật phóng từ mặt đất, để tăng cường năng lực tấn công tầm xa cho Ukraine, trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Anh đang phát triển tên lửa đạn đạo Nightfall cho Ukraine với tầm bắn hơn 500 km. Ảnh: Unn.ua.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các tên lửa Nightfall sẽ mang đầu đạn nặng 200 kg và có tầm bắn trên 500 km. Hệ thống này có khả năng hoạt động trong môi trường chiến trường có mức đe dọa cao và chịu nhiễu điện từ mạnh, cho phép phóng liên tiếp nhiều tên lửa từ các phương tiện cơ động khác nhau và rút khỏi vị trí chỉ trong vài phút. Mục tiêu là giúp lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự có giá trị cao sâu trong hậu phương đối phương trước khi đối phương kịp phản ứng.

Theo kế hoạch, Dự án Nightfall đặt mục tiêu trao hợp đồng phát triển trị giá 12 triệu đô la cho ba nhóm công nghiệp để sản xuất ba tên lửa đầu tiên phục vụ thử nghiệm trong vòng một năm. Tốc độ sản xuất dự kiến đạt khoảng 10 tên lửa mỗi tháng, với mức giá tối đa khoảng 800.000 bảng Anh (khoảng 1,07 triệu USD) cho mỗi quả. Các đề xuất phát triển sẽ được tiếp nhận đến đầu tháng 2/2026, với kế hoạch trao hợp đồng vào tháng 3 cùng năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey (trái) và người đồng cấp Ukraine Denys Shmyhal đã gặp nhau vào ngày 9/1/2026. Ảnh: Gov.uk.

Dự án Nightfall được công bố không lâu sau chuyến thăm Ukraine của Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, diễn ra trùng thời điểm Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kyiv và nhiều thành phố khác trong các ngày 8–9/1. Trong đợt tấn công này, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Oreshnik vào khu vực miền tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

Giới chức Anh nhấn mạnh rằng, dự án này vừa nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, vừa góp phần thúc đẩy đổi mới và năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Dù trọng tâm hiện tại là hỗ trợ Ukraine, Nightfall cũng được xem là nền tảng tham chiếu cho các chương trình tấn công tầm xa trong tương lai của Lực lượng Vũ trang Anh.

Trong khi đó, Ukraine nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí tầm xa nhằm nâng cao khả năng răn đe và đối phó với các đòn tấn công của Nga. Tới nay, Nga vẫn cáo buộc các nước phương Tây kéo dài xung đột thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng khu vực.

Thanh Vân

Nguồn: Kyivindependent, Gov.uk.