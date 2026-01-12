Hàn Quốc phối hợp Campuchia triệt phá tổ chức tội phạm xuyên quốc gia qui mô lớn

Ngày 12/1, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) chính thức xác nhận lực lượng đặc nhiệm liên ngành phối hợp cùng cảnh sát Campuchia đã triệt phá thành công một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 26 nghi phạm tại thủ đô Phnom Penh.

Người phát ngôn của Phủ Tổng thống, Kang Yu-jung, phát biểu trong cuộc họp báo tại Phủ Tổng thống ở Seoul ngày 12 tháng 1. Ảnh: Yonhap

Phát biểu tại buổi họp báo, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu Jung cho biết, chiến dịch đột kích được thực hiện vào ngày 5/1 vừa qua, sau quá trình điều tra chung giữa Cảnh sát Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) và lực lượng chức năng địa phương. Nhóm tội phạm này bị cáo buộc thiết lập căn cứ tại Campuchia từ tháng 2 năm ngoái để thực hiện các hành vi lừa đảo nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh công tố viên và Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) để gây áp lực, khiến nạn nhân tin rằng họ đang bị điều tra hình sự. Dưới danh nghĩa “kiểm tra tài sản”, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 26,7 tỷ Won (tương đương 18,2 triệu USD) từ 165 người. Đáng chú ý, các nghi phạm còn ép buộc nhiều nạn nhân nữ vào trạng thái “tự giam lỏng”, cắt đứt liên lạc và cưỡng bức quay phim, chụp ảnh khiêu dâm để đe dọa, khống chế nhằm tiếp tục trục lợi.

Người Hàn Quốc bị bắt vì lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Người phát ngôn Kang Yu-jung nhấn mạnh, vụ việc lần này cho thấy sự biến tướng đáng báo động của tội phạm lừa đảo khi lợi dụng tổn thương tâm lý để bóc lột tình dục, hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của nạn nhân. Phần lớn các nghi phạm được xác định mang quốc tịch Hàn Quốc và sẽ sớm bị dẫn độ về nước để đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc.

Chiến dịch lần này diễn ra trong bối cảnh Seoul đang thắt chặt an ninh và tăng cường trấn áp các đường dây tội phạm tại Campuchia, sau hàng loạt vụ việc nghiêm trọng gây rúng động dư luận, điển hình là cái chết của một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn tại cơ sở lừa đảo ở quốc gia này vào giữa năm 2025. Tổng thống Lee Jae-myung cũng đưa ra chỉ đạo kiên quyết sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng đối với bất kỳ cá nhân nào gây hại cho công dân Hàn Quốc ở nước ngoài.

Nhật Lệ

Nguồn: The Chosun Daily