Hamas sẵn sàng chuyển giao quyền lực ở Gaza theo kế hoạch ngừng bắn

Ngày 12/1 Phong trào Hamas cho biết đã chỉ đạo các cơ quan hành chính tại Dải Gaza chuẩn bị chuyển giao quyền hạn cho một ủy ban kỹ trị Palestine độc lập, theo khuôn khổ kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Người phát ngôn Hamas Hazem Qassem. Ảnh: Times of Israel.

Phát biểu trong một video, người phát ngôn Hamas Hazem Qassem cho biết quyết định được đưa ra dựa trên thông báo của Tổng thống Mỹ về việc thành lập một “Hội đồng Hòa bình” nhằm giám sát hoạt động của ủy ban kỹ trị sẽ quản lý Gaza trong giai đoạn tới. Theo ông Qassem, Hamas đã yêu cầu tất cả các cơ quan và đơn vị trực thuộc sẵn sàng “bàn giao toàn bộ thẩm quyền” cho ủy ban này, đồng thời tạo điều kiện để cơ chế mới hoạt động hiệu quả, với mục tiêu bảo đảm lợi ích chung của người Palestine.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Ai Cập đang đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực thành lập ủy ban kỹ trị Palestine, phối hợp tham vấn với Mỹ, Israel và các phe phái Palestine. Một danh sách gồm 12 cá nhân không giữ vai trò chính trị được cho là đã được đề xuất, trong đó một số ứng viên đã nhận được sự chấp thuận sau quá trình tham vấn an ninh. Israel được cho là phản đối việc để một bộ trưởng đương nhiệm của Chính quyền Palestine (PA) tham gia hoặc đứng đầu ủy ban, song một cựu quan chức PA có thể sẽ góp mặt.

Trong thời gian qua, Hamas nhiều lần bày tỏ sẵn sàng từ bỏ vai trò điều hành chính trị tại Gaza, song vẫn còn những khác biệt liên quan đến các vấn đề an ninh, vốn được coi là điều kiện then chốt để tiến tới các bước tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn.

Các cuộc trao đổi liên quan đến việc thành lập ủy ban kỹ trị dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần này tại Cairo, với sự tham gia của đại diện Hamas và các bên trung gian. Trước đó, các quan chức cấp cao của phong trào Fatah và Chính quyền Palestine cũng đã tiến hành các cuộc gặp với phía Ai Cập để thảo luận về cơ chế quản lý Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là mong muốn thúc đẩy nhanh tiến trình triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn. Theo truyền thông Israel, phía Israel bày tỏ một số quan ngại, song khẳng định sẽ phối hợp với các nỗ lực trung gian.

Giới quan sát nhận định việc Hamas tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền điều hành, nếu được triển khai trên thực tế, có thể mở ra một giai đoạn mới trong quản lý Dải Gaza, song quá trình này vẫn phụ thuộc nhiều vào thỏa thuận giữa các bên liên quan và tình hình thực địa trong thời gian tới.

Lê Hà.

Nguồn: Times of Israel.