Lở “núi rác” chôn vùi gần 30 người ở Philippines: Hy vọng đang tắt dần

Hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ lở bãi chôn lấp rác Binaliw tại thành phố Cebu, miền Trung Philippines, đang dần tắt khi cửa sổ “72 giờ vàng” sau thảm họa chính thức trôi qua, mặc dù lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục đào bới trong hàng nghìn tấn rác và đất đá.

Vụ sạt lở núi rác tại Binaliw. (Nguồn: cebudailynews.inquirer.net)

Trong ngày 11/1, giới chức địa phương xác nhận tìm thấy thêm một thi thể, nâng số người thiệt mạng lên 7 người, trong khi ít nhất 29 người vẫn đang mất tích dưới đống đổ nát.

Thảm họa xảy ra ngày 9/1, khi một núi rác cao tương đương tòa nhà 20 tầng tại bãi chôn lấp Binaliw – cơ sở xử lý rác tư nhân phục vụ thành phố gần 1 triệu dân – bất ngờ đổ sập, vùi lấp khoảng 50 công nhân vệ sinh đang làm việc phía dưới.

12 công nhân may mắn được giải cứu và phải nhập viện, song cơ hội sống sót của những người còn bị kẹt lại ngày càng mong manh.

Theo ông Wendell Villanueva - sỹ quan cứu hỏa địa phương, các thiết bị radar chuyên dụng từng ghi nhận hai dấu hiệu sự sống với nhịp tim ở độ sâu khoảng 30 mét, nhưng đến nay không còn bất kỳ tín hiệu nào.

Ông nhận định sau 3 ngày bị chôn vùi dưới hàng tấn rác và đất đá, khả năng còn người sống sót là rất thấp.

Công tác cứu hộ tại Binaliw liên tục bị gián đoạn do núi rác vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, buộc lực lượng chức năng nhiều lần phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Mưa lớn kéo dài càng khiến hiện trường trở nên nguy hiểm và phức tạp hơn.

Giới chức Cebu cho biết từ ngày 12/1, chiến dịch này nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm từ cứu hộ sang tìm kiếm và thu hồi thi thể. Bên ngoài hiện trường, hàng chục người thân nạn nhân túc trực dưới những lều bạt tạm bợ, mòn mỏi chờ tin trong tâm trạng lo âu và tuyệt vọng.

Theo trang web của đơn vị vận hành bãi rác Binaliw, tại đây mỗi ngày xử lý khoảng 1.000 tấn rác sinh hoạt.

Giới chức địa phương cho rằng mưa lớn do bão và một trận động đất gần đây có thể là nguyên nhân dẫn tới thảm họa.

Tuy nhiên, nhiều quan chức thành phố thừa nhận núi rác cao bất thường này từ lâu đã là mối nguy tiềm ẩn, đặc biệt khi mưa kéo dài./.

Theo TTXVN