Liệu việc “thiết lập lại” chương trình H-1B có làm sụp đổ nguồn nhân lực từ các trường đại học Mỹ?

Ấn Độ đã vừa lên tiếng bảo vệ dòng chảy tự do của lao động tay nghề cao, khẳng định điều này mang lại lợi ích lớn cho cả nền kinh tế Ấn Độ lẫn Mỹ. Tuyên bố được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các hạn chế khắt khe đối với thị thực H-1B, bao gồm tăng phí lên 100.000 USD và áp dụng ưu tiên dựa trên mức lương.

Mỹ siết chặt việc miễn cấp H-1B cho các trường đại học. Ảnh: The Times of India.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswall tại buổi họp báo ở New Delhi nhấn mạnh: “Sự lưu chuyển và trao đổi nhân lực chất lượng cao đã đóng góp to lớn cho phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và tạo ra của cải ở cả Mỹ và Ấn Độ”. Trước câu hỏi về việc thay đổi quy định thị thực H-1B, ông cho biết tình hình vẫn đang diễn biến và New Delhi duy trì trao đổi ở nhiều cấp độ.

Ấn Độ là nước chịu tác động nặng nề nhất từ quyết định áp phí 100.000 USD cho mỗi hồ sơ xin thị thực H-1B mới, khi họ chiếm tới 2/3 số thị thực loại này. Quyết định dự kiến khiến hàng nghìn việc làm bị mất, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành dịch vụ công nghệ trị giá 280 tỷ USD của Ấn Độ. Bên cạnh đó, ông Trump còn áp thuế 50% với hàng xuất khẩu Ấn Độ, một nửa nhằm trừng phạt New Delhi vì mua dầu từ Nga, đồng thời siết chặt quy định nhập cư. Các khảo sát mới đây cho thấy việc “thiết lập lại” chương trình H-1B có thể làm tê liệt nguồn cung nhân lực cho các trường đại học Mỹ, bởi cứ 5 người theo học ngành STEM ở Mỹ thì có 1 là người nước ngoài. Giờ đây, nhiều sinh viên sẽ cân nhắc lời mời từ các quốc gia đối thủ đang ráo riết thu hút nhân tài trẻ.

Với sắc lệnh điều chỉnh chương trình thị thực H1B, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giáng hai cú đòn mạnh vào tâm lý thị trường Ấn Độ. Chỉ số MSCI India đã giảm liên tiếp trong 5 phiên, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn ngành dịch vụ phần mềm trị giá 280 tỷ USD của Ấn Độ. Cùng lúc, các công ty dược phẩm Ấn Độ lao dốc theo làn sóng bán tháo toàn cầu hôm thứ Sáu sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế 100% đối với các loại thuốc thương hiệu và thuốc được cấp bằng sáng chế. Trước các cú sốc này, chỉ số MSCI India đã tăng ba tuần liền, thêm hơn 4% – chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 5. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại lại quay trở lại bán ròng cổ phiếu Ấn Độ sau hai tuần mua ròng. Từ đầu năm 2025, thị trường chứng khoán Ấn Độ chật vật duy trì đà tăng sau 6 năm liền khởi sắc. Hiện chỉ số của Ấn Độ đang kém hơn chỉ số chung của châu Á tới 19 điểm phần trăm – mức cách biệt lớn nhất kể từ năm 1995.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion, The Times of India