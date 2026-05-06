Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Liên minh cầm quyền Đức đối mặt sức ép, Thủ tướng Merz khẳng định duy trì ổn định

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định sẽ tiếp tục duy trì liên minh cầm quyền giữa đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD), bất chấp những bất đồng kéo dài về cải cách thuế, phúc lợi và y tế đang làm dấy lên nghi ngại về tương lai của chính phủ.

Liên minh cầm quyền Đức đối mặt sức ép, Thủ tướng Merz khẳng định duy trì ổn định

Ngày 5/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định sẽ tiếp tục duy trì liên minh cầm quyền giữa đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD), bất chấp những bất đồng kéo dài về cải cách thuế, phúc lợi và y tế đang làm dấy lên nghi ngại về tương lai của chính phủ.

Tin liên quan:

Liên minh cầm quyền Đức đối mặt sức ép, Thủ tướng Merz khẳng định duy trì ổn định

Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự họp báo tại Berlin, Đức, ngày 5/5. Nguồn: Reuters.

Phát biểu tại tại Berlin, Thủ tướng Đức thừa nhận tâm lý xã hội đang ở mức “rất đáng lo ngại”, song bác bỏ khả năng liên minh tan rã và tổ chức bầu cử sớm, nhấn mạnh chính phủ cần tiếp tục hợp tác để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Sau gần một năm cầm quyền, mức độ ủng hộ dành cho ông Merz cũng như hai đảng CDU và SPD có xu hướng giảm, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt nhiều thách thức. Đức vừa ghi nhận tăng trưởng trở lại vào cuối năm trước sau hai năm suy giảm, song triển vọng phục hồi vẫn tiềm ẩn rủi ro do biến động năng lượng và các yếu tố thương mại quốc tế.

Các kế hoạch cải cách trọng tâm của chính phủ, bao gồm hệ thống hưu trí, thuế, phúc lợi và y tế, hiện vẫn chưa đạt được đồng thuận do khác biệt quan điểm giữa các đối tác liên minh về mức thuế, ưu tiên chi tiêu và chính sách an sinh. Theo một số kết quả khảo sát, niềm tin của người dân đối với năng lực điều hành kinh tế của chính phủ có dấu hiệu suy giảm. Lãnh đạo SPD kiêm Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil cho rằng những tranh luận kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng tới hình ảnh chung của chính phủ.

Trong khi đó, các đảng đối lập, trong đó có đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), ghi nhận mức ủng hộ gia tăng trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Liên minh cầm quyền Đức đối mặt sức ép, Thủ tướng Merz khẳng định duy trì ổn định

Quốc hội Đức. Ảnh: Deutscher Bundestag.

Chính phủ Đức cho biết một số kết quả đạt được thời gian qua bao gồm tăng chi tiêu quốc phòng và giảm số lượng nhập cư không hợp lệ. Tuy nhiên, những tranh luận nội bộ liên quan đến cải cách chính sách vẫn là vấn đề nổi bật.

Giới chức Đức cho rằng, cần tăng cường phối hợp trong liên minh nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Handelsblatt.

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Liên minh #Chính phủ #Cải cách #Thủ tướng đức #AFD #Đảng dân chủ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ và vịnh Aden

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ và vịnh Aden

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Pháp cho biết nước này đang triển khai cụm tàu tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle dẫn đầu tới khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden, trong khuôn khổ các phương án chuẩn bị cho khả năng bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.
Đức thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU

Đức thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul mới đây cho biết, nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối đang tạo ra những rào cản đáng kể trong quy trình ra quyết định về an ninh của Liên minh châu Âu (EU). Trước thực trạng này, ông Johann Wadephul kêu gọi cải cách cơ...
Khủng hoảng năng lượng phủ bóng Hội nghị cấp cao ASEAN

Khủng hoảng năng lượng phủ bóng Hội nghị cấp cao ASEAN

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 7/5 nhóm họp tại thành phố Cebu của Philippines trong bối cảnh khu vực đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông. Vấn đề an ninh năng lượng và lương...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh