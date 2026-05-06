Liên minh cầm quyền Đức đối mặt sức ép, Thủ tướng Merz khẳng định duy trì ổn định

Ngày 5/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định sẽ tiếp tục duy trì liên minh cầm quyền giữa đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD), bất chấp những bất đồng kéo dài về cải cách thuế, phúc lợi và y tế đang làm dấy lên nghi ngại về tương lai của chính phủ.

Tin liên quan: Thủ tướng Đức Friedrich Merz đối mặt với sự bất mãn của công chúng

Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự họp báo tại Berlin, Đức, ngày 5/5. Nguồn: Reuters.

Phát biểu tại tại Berlin, Thủ tướng Đức thừa nhận tâm lý xã hội đang ở mức “rất đáng lo ngại”, song bác bỏ khả năng liên minh tan rã và tổ chức bầu cử sớm, nhấn mạnh chính phủ cần tiếp tục hợp tác để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Sau gần một năm cầm quyền, mức độ ủng hộ dành cho ông Merz cũng như hai đảng CDU và SPD có xu hướng giảm, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt nhiều thách thức. Đức vừa ghi nhận tăng trưởng trở lại vào cuối năm trước sau hai năm suy giảm, song triển vọng phục hồi vẫn tiềm ẩn rủi ro do biến động năng lượng và các yếu tố thương mại quốc tế.

Các kế hoạch cải cách trọng tâm của chính phủ, bao gồm hệ thống hưu trí, thuế, phúc lợi và y tế, hiện vẫn chưa đạt được đồng thuận do khác biệt quan điểm giữa các đối tác liên minh về mức thuế, ưu tiên chi tiêu và chính sách an sinh. Theo một số kết quả khảo sát, niềm tin của người dân đối với năng lực điều hành kinh tế của chính phủ có dấu hiệu suy giảm. Lãnh đạo SPD kiêm Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil cho rằng những tranh luận kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng tới hình ảnh chung của chính phủ.

Trong khi đó, các đảng đối lập, trong đó có đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), ghi nhận mức ủng hộ gia tăng trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Quốc hội Đức. Ảnh: Deutscher Bundestag.

Chính phủ Đức cho biết một số kết quả đạt được thời gian qua bao gồm tăng chi tiêu quốc phòng và giảm số lượng nhập cư không hợp lệ. Tuy nhiên, những tranh luận nội bộ liên quan đến cải cách chính sách vẫn là vấn đề nổi bật.

Giới chức Đức cho rằng, cần tăng cường phối hợp trong liên minh nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Handelsblatt.