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Agribank Thanh Hóa thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch

Giám đốc Nguyễn Thuần Phong
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(Baothanhhoa.vn) - Agribank Chi nhánh Thanh Hóa thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bà Triệu trực thuộc Agribank Chi nhánh số 3 Thanh Hóa kể từ ngày 22/6/2026.

Agribank Thanh Hóa thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch

Agribank Chi nhánh Thanh Hóa thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bà Triệu trực thuộc Agribank Chi nhánh số 3 Thanh Hóa kể từ ngày 22/6/2026.

Agribank Thanh Hóa thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch

Căn cứ Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;

Căn cứ Quy chế số 1589/QC-HĐTV-PC ngày 31/12/2024 của Hội đồng thành viên Agribank về việc tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch;

Căn cứ công văn số 1399/KV7-QLGS1 ngày 29/4/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 7;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-NHNo-TCNS ngày 11/6/2026 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bà Triệu thuộc Agribank Chi nhánh Số 3 Thanh Hóa.

Agribank Chi nhánh Thanh Hóa thông báo về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Bà Triệu trực thuộc Agribank Chi nhánh Số 3 Thanh Hóa kể từ ngày 22/6/2026, cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: Số 571 Bà Triệu, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

- Địa điểm mới: Lô 40 + Lô 41, MBQH số 103XD/UBTH, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Agribank Chi nhánh Thanh Hóa trân trọng thông báo.

Giám đốc Nguyễn Thuần Phong

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#Agribank #Thanh hóa #Phòng giao dịch #Ngân hàng nhà nước Việt Nam #Địa điểm #Thông báo #Thay đổi #Bà Triệu #phường Hạc Thành #Ngân hàng thương mại

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