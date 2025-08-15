Thủ tướng Đức Friedrich Merz đối mặt với sự bất mãn của công chúng

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phải đối mặt với sự bất mãn của công chúng trong bối cảnh xung đột trong liên minh cầm quyền, kinh tế trì trệ và những cam kết chưa được thực hiện trong 100 ngày đầu tiên ông làm Thủ tướng.

Kết quả cuộc thăm dò gần đây của tờ Bild Am Sonntag (Đức), cho biết có tới 59% số người được hỏi không hài lòng với 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Thủ tướng Friedrich Merz.

Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Merz đã cam kết sẽ giảm thuế, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn và kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, nhưng cho đến nay ông vẫn chưa thực hiện được nhiều.

Bên cạnh đó, ông Merz đang phải đối mặt với những hạn chế trong liên minh khi đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác cấp dưới trong liên minh cầm quyền ngăn chặn các cải cách biên giới, kìm hãm chương trình nghị sự của ông sau gần 100 ngày.

Trong khi đó, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, trong khi Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông Merz và SPD gần như ngang bằng nhau.

Tròn 100 ngày cầm quyền, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tạo ra dấu ấn bằng hàng loạt quyết định táo bạo, song cũng đối diện không ít tranh cãi và chỉ trích.

Giới phân tích nhận định 100 ngày đầu tiên của Thủ tướng Merz cho thấy một phong cách lãnh đạo quyết liệt, không ngại thay đổi đột ngột và thậm chí phá vỡ tiền lệ. Tuy nhiên, một số quyết định thiếu đồng thuận nội bộ và việc đảo ngược cam kết tranh cử có nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín lâu dài.

Các chuyên gia Hội đồng Đại Tây Dương nhận định Thủ tướng Merz đã định hình lại vai trò toàn cầu của Đức, đặt trọng tâm an ninh và EU, nhưng sự yếu kém về thể chế và chậm trễ cứu trợ Ukraine, khiến uy tín bị tổn hại.

Trong khi đó, tờ Financial Times nhấn mạnh phong cách ngoại giao mang màu sắc “Außenkanzler” (Thủ tướng Ngoại giao), đặt Đức vào trung tâm an ninh châu Âu, từ chối dự án Dòng chảy phương Bắc 2 và tăng chi tiêu quốc phòng./.

Theo TTXVN