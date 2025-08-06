Liên hợp quốc lo ngại về khả năng mở rộng hoạt động của Israel tại Gaza

Liên hợp quốc đã gọi các báo cáo về quyết định có thể mở rộng hoạt động quân sự của Israel trên khắp Dải Gaza là “cực kỳ đáng báo động” nếu đúng sự thật.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ngày 5/8/2025. Ảnh: Reuters.

Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Miroslav Jenca phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình ở Gaza cho biết động thái như vậy sẽ gây ra hậu quả thảm khốc... và có thể gây nguy hiểm hơn nữa đến tính mạng của những con tin còn lại ở Gaza.

“Luật pháp quốc tế rất rõ ràng về vấn đề này; Gaza là và phải luôn là một phần không thể thiếu của nhà nước Palestine trong tương lai”, ông nói thêm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp các quan chức an ninh cấp cao hôm 5/8 để hoàn thiện chiến lược mới cho cuộc chiến kéo dài gần 2 năm ở Gaza khi các phương tiện truyền thông đưa tin ông ủng hộ việc tiếp quản hoàn toàn vùng đất Palestine này.

Trước cuộc họp của Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar đã phát biểu với các phóng viên và chỉ trích các quốc gia tìm cách gây sức ép với Israel bằng cách công nhận một nhà nước Palestine “ảo” , cho rằng điều này đã “phá hoại” thỏa thuận con tin và lệnh ngừng bắn, đồng thời kéo dài chiến tranh.

Đến nay, 3 nước G7 đã công bố kế hoạch công nhận nhà nước Palestine là Pháp, Canada và Anh. Riêng London cho biết sẽ ủng hộ nhà nước Palestine, trừ khi Israel thực hiện các bước đi thực chất để chấm dứt đau khổ ở Gaza, nơi Israel đang giao tranh với Hamas, và đáp ứng các điều kiện khác.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Dorothy Shea, đã gọi hội nghị Liên hợp quốc tuần trước, nơi hàng chục bộ trưởng kêu gọi thế giới hướng tới giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine, là “chiêu trò quảng cáo vô ích”, và cho biết nó đã làm suy yếu nỗ lực của các nhà hòa giải.

TD (Theo Reuters)