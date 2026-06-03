Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động khẩn cấp trước biến đổi khí hậu và nguy cơ nắng nóng cực đoan do El Nino

Liên Hợp Quốc ngày 2/6 tiếp tục phát đi cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng biến đổi khí hậu khi thế giới vừa trải qua 11 năm nóng nhất trong lịch sử đồng thời kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh cắt giảm khí thải nhà kính và tăng cường khả năng ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: UN News

Trong thông điệp video gửi tới sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới do Văn phòng Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tại Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động nghiêm trọng đối với hệ sinh thái, đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng và các nền kinh tế trên toàn cầu. Ông Guterres cho biết, thế giới đã ghi nhận 11 năm nóng nhất từ trước đến nay, đồng thời kêu gọi các nước hành động quyết liệt và nhanh chóng hơn nhằm hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo cần được đẩy mạnh để giảm thiểu những rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.

Cùng quan điểm này, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc Stephen Jackson khẳng định, Liên Hợp Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc và các đối tác quốc tế trong thúc đẩy năng lượng tái tạo, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Hình ảnh mặt đất nứt nẻ khi trải qua đợt hạn hán do hiện tượng El Nino gây ra. Ảnh: Reuters

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng El Nino có thể phát triển từ mức trung bình đến mạnh trong những tháng tới, làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và nguy cơ thời tiết cực đoan. WMO cho biết, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Thái Bình Dương đang tăng bất thường, tạo điều kiện để El Nino kéo dài đến tháng 11. Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cảnh báo, hiện tượng này có thể làm trầm trọng thêm các đợt hạn hán, mưa lớn và nắng nóng cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ gia tăng còn làm tăng nguy cơ dịch bệnh, đe dọa nguồn cung lương thực và nước sạch. Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh cắt giảm phát thải và tăng cường các biện pháp thích ứng nhằm ứng phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Minh Phương