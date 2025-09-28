Liên hợp quốc chính thức tái áp đặt trừng phạt Iran

Theo kế hoạch, vào đúng 0h ngày hôm nay (28/9), tức 7h sáng theo giờ Việt Nam, các lệnh trừng phạt kinh tế toàn diện nhằm vào Iran, vốn từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015, sẽ được áp đặt trở lại với Tehran.

Trước thềm sự kiện này, Nhóm E3 (gồm Đức, Anh và Pháp) vừa thông báo, các lệnh trừng phạt sâu rộng của Liên hợp quốc nhằm vào Iran đã chính thức có hiệu lực trở lại sau khi các cuộc đàm phán vào phút chót về vấn đề hạt nhân của Tehran thất bại.

Liên hợp quốc thông qua lệnh trừng phạt đối với Iran. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố chung của các Ngoại trưởng Nhóm E3 cũng nêu rõ: “Việc tái áp đặt trừng phạt của Liên hợp quốc không phải là dấu chấm hết cho ngoại giao... Chúng tôi kêu gọi Iran kiềm chế mọi hành động leo thang và quay lại tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ bảo vệ mang tính ràng buộc pháp lý.”

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định Nhóm E3 (gồm Đức, Anh và Pháp) “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Wadephul cho biết: "Đối với chúng tôi, điều này là bắt buộc. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân".

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Đức cũng nhấn mạnh rằng Iran trong nhiều năm qua đã theo đuổi một chương trình hạt nhân "vượt xa bất kỳ mục đích sử dụng dân sự hợp lý nào."

Ngày 27/9, Iran cũng có động thái cứng rắn khi triệu hồi các đại sứ tại Anh, Pháp và Đức về nước để tham vấn, sau khi 3 quốc gia này khởi động cơ chế tái áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện của Liên hợp quốc đối với Tehran.

Đại diện Iran tại Liên hợp quốc cũng lên án động thái “áp đặt lại các biện pháp trừng phạt” của nhóm E3 (Anh, Pháp, Đức) là bất hợp pháp, và cho rằng Mỹ cùng các nước châu Âu phải chịu trách nhiệm cho tình trạng leo thang hiện nay, đồng thời khẳng định Iran vẫn cam kết giải pháp ngoại giao và chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Các lệnh trừng phạt tái áp đặt đối với Iran bao gồm lệnh cấm vận vũ khí, lệnh cấm làm giàu và tái chế uranium, lệnh cấm các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo và tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân, cũng như đóng băng tài sản toàn cầu và lệnh cấm đi lại đối với các cá nhân và tổ chức của Iran

Nền kinh tế đang gặp khó khăn của Iran đang chuẩn bị cho việc bị tái áp đặt các lệnh trừng phạt. Người dân Iran ngày càng thấy không đủ khả năng mua lương thực cần thiết để sinh tồn và lo lắng về tương lai của mình. Đồng Rial của Iran hiện đang ở mức thấp kỷ lục, làm gia tăng áp lực lên giá lương thực và khiến cuộc sống hàng ngày trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, người dân nước này lo ngại về một đợt giao tranh mới giữa Iran và Israel.

Nguồn: Euronews, Reuters, AFP

Lê Hà