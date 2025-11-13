Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Phân tích bình luận

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói lan rộng tại hơn 15 điểm nóng toàn cầu

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày 12/11, hai cơ quan lương thực của Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ hàng triệu người trên thế giới rơi vào nạn đói, trong bối cảnh nguồn tài trợ nhân đạo sụt giảm mạnh đang khiến tình hình vốn đã nghiêm trọng tại nhiều khu vực càng trở nên tồi tệ hơn.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói lan rộng tại hơn 15 điểm nóng toàn cầu

Ngày 12/11, hai cơ quan lương thực của Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ hàng triệu người trên thế giới rơi vào nạn đói, trong bối cảnh nguồn tài trợ nhân đạo sụt giảm mạnh đang khiến tình hình vốn đã nghiêm trọng tại nhiều khu vực càng trở nên tồi tệ hơn.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói lan rộng tại hơn 15 điểm nóng toàn cầu

Trong báo cáo chung công bố cùng ngày, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết xung đột và bạo lực là nguyên nhân chính gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại hầu hết các quốc gia có nguy cơ cao.

Theo báo cáo, Haiti, Mali, Palestine, Nam Sudan, Sudan và Yemen là những điểm nóng nghiêm trọng nhất, nơi người dân “đang đối mặt nguy cơ nạn đói thảm khốc cận kề.”

Nhóm các quốc gia được xếp vào diện “rất đáng lo ngại” gồm Afghanistan, Cộng hòa dân chủ Congo, Myanmar, Nigeria, Somalia và Syria, trong khi Burkina Faso, Chad, Kenya...nằm trong danh sách cảnh báo.

Báo cáo nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt nguồn tài chính nhân đạo đang ở mức báo động, khi đến cuối tháng 10 chỉ có 10,5 tỷ USD được giải ngân so với 29 tỷ USD cần thiết để hỗ trợ những nhóm dân cư dễ tổn thương nhất.

Việc cắt giảm viện trợ buộc WFP phải thu hẹp chương trình hỗ trợ lương thực cho người tị nạn và người di dời, thậm chí tạm ngừng chương trình bữa ăn học đường tại một số quốc gia.

FAO cảnh báo rằng các nỗ lực bảo vệ sinh kế nông nghiệp - yếu tố then chốt giúp ổn định sản xuất lương thực và ngăn chặn khủng hoảng tái diễn - cũng đang bị đe dọa.

Cơ quan này kêu gọi khẩn cấp cung cấp nguồn giống, dịch vụ thú y và hỗ trợ vật nuôi trước khi mùa vụ mới bắt đầu hoặc những cú sốc mới xảy ra.

Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc nhấn mạnh “ngăn chặn nạn đói không chỉ là nghĩa vụ đạo đức, mà còn là khoản đầu tư khôn ngoan cho hòa bình và ổn định lâu dài,” đồng thời khẳng định “hòa bình là điều kiện tiên quyết cho an ninh lương thực và quyền tiếp cận thực phẩm là quyền cơ bản của con người.”

Giám đốc Điều hành WFP Cindy McCain cảnh báo: “Chúng ta đang đứng bên bờ vực của một thảm họa đe dọa gây ra nạn đói hàng loạt tại nhiều quốc gia, song thực tế hoàn toàn có thể ngăn chặn. Nếu không hành động, thế giới sẽ phải đối mặt với thêm bất ổn, di cư và xung đột”./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Cảnh báo #Liên hợp quốc #Nguy cơ #lương thực #Nghiêm trọng #Điểm nóng #Trên thế giới #Quốc gia #Toàn cầu #Chương trình

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban châu Âu công bố học thuyết an ninh kinh tế mới

Ủy ban châu Âu công bố học thuyết an ninh kinh tế mới

Phân tích bình luận
Ngày 2/12, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ công bố một học thuyết an ninh kinh tế mới, được thiết kế để dự đoán các mối đe dọa thương mại và áp dụng cách tiếp cận chiến lược hơn đối với các công cụ thương mại hiện có của Liên minh châu Âu (EU), góp phần củng cố khả năng bảo...
Moscow, Washington và bài toán Ukraine

Moscow, Washington và bài toán Ukraine

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc gặp kéo dài hơn 4 giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, cùng cố vấn Jared Kushner tại Điện Kremlin ngày 2/12 đánh dấu một trong những nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhất trong...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh