“Tổng kết năm” và thông điệp từ Moscow

Bản báo cáo “Tổng kết năm” mới nhất của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thu hút sự chú ý rộng rãi không chỉ trong nước mà cả trên bình diện quốc tế. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, cạnh tranh chiến lược Nga-phương Tây gia tăng và trật tự quốc tế đứng trước nhiều biến động, bài phát biểu này được xem như một thông điệp tổng hợp, phản ánh cách Moscow đánh giá tình hình hiện tại cũng như định vị vai trò của mình trong giai đoạn tới.

Chương trình thường niên “Tổng kết năm” với Tổng thống Vladimir Putin, ngày 19/12/2025. Ảnh: Điện Kremlin.

Từ góc nhìn của Điện Kremlin, một trong những mục tiêu ban đầu của sức ép tổng hợp mà phương Tây áp đặt lên Nga, bao gồm trừng phạt kinh tế, cô lập ngoại giao, chiến tranh thông tin và các biện pháp hạn chế công nghệ, là làm suy yếu nền tảng chính trị nội bộ, thậm chí dẫn tới thay đổi quyền lực. Quan điểm này từng được một số chính trị gia phương Tây thể hiện công khai, góp phần củng cố nhận thức của Moscow rằng cuộc đối đầu hiện nay không chỉ mang tính khu vực, mà có chiều kích hệ thống.

Tuy nhiên, theo lập luận được trình bày trong báo cáo, những nỗ lực đó chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Thay vào đó, Nga cho rằng mình đã duy trì được sự ổn định chính trị-xã hội cơ bản, đồng thời thích ứng dần với môi trường đối đầu kéo dài. Bài phát biểu của Tổng thống Putin vì vậy không chỉ mang tính tổng kết, mà còn là một tuyên bố về khả năng “chịu đựng chiến lược” và điều chỉnh chính sách trong điều kiện bị bao vây.

Biến động chính trị phương Tây và tương quan so sánh

Một điểm nhấn đáng chú ý trong báo cáo là việc so sánh tình hình chính trị nội bộ Nga với những biến động tại các quốc gia phương Tây trong vài năm gần đây. Từ quan điểm của Moscow, nhiều nhà lãnh đạo từng đóng vai trò trung tâm trong việc định hình chính sách cứng rắn với Nga nay đã rời khỏi chính trường hoặc đối mặt với khó khăn nghiêm trọng về uy tín và sự ủng hộ trong nước.

Tại Mỹ, quá trình chuyển giao quyền lực, những tranh cãi kéo dài về năng lực lãnh đạo và sự phân cực chính trị sâu sắc được Nga xem là dấu hiệu của bất ổn nội bộ. Ở châu Âu, một số cựu và đương kim lãnh đạo Anh, Đức, Pháp hay Liên minh châu Âu đang chịu áp lực lớn từ kinh tế trì trệ, lạm phát, bất mãn xã hội và chia rẽ trong liên minh. Những yếu tố này, theo đánh giá của Moscow, đã làm suy giảm khả năng duy trì một mặt trận thống nhất và lâu dài nhằm gây sức ép lên Nga.

Cách tiếp cận này phản ánh nỗ lực của Điện Kremlin trong việc xây dựng một so sánh tương quan: trong khi phương Tây phải đối mặt với chu kỳ bầu cử dày đặc, thay đổi lãnh đạo và sự dao động chính sách, Nga nhấn mạnh tính liên tục và ổn định của bộ máy quyền lực. Dù cách nhìn này mang đậm dấu ấn lập trường chính trị, nó cho thấy Moscow coi yếu tố ổn định nội bộ là lợi thế chiến lược trong một cuộc đối đầu kéo dài.

Đồng thời, Nga cũng lưu ý rằng sự mệt mỏi chính trị và kinh tế tại phương Tây đang thúc đẩy một số tiếng nói kêu gọi điều chỉnh cách tiếp cận đối với Moscow, bao gồm việc cân nhắc nối lại đối thoại. Việc một số lãnh đạo châu Âu công khai đề cập khả năng đàm phán với Nga được Điện Kremlin diễn giải như dấu hiệu cho thấy lập trường “đối đầu toàn diện” đang gặp giới hạn.

Kiểm soát tình hình trong nước, chiến lược quân sự và thông điệp đối thoại

Trong phần trọng tâm của báo cáo, Tổng thống Putin nhấn mạnh khả năng kiểm soát tình hình trên cả hai phương diện: quân sự và kinh tế-xã hội. Bài phát biểu kéo dài, với nhiều số liệu và chi tiết, được sử dụng để truyền tải thông điệp rằng chính quyền Nga nắm rõ diễn biến tại khu vực xung đột cũng như tác động của chiến sự đối với đời sống trong nước.

Tổng thống Vladimir Putin đối thoại với người dân và báo chí. Ảnh: Điện Kremlin.

Về quân sự, Moscow khẳng định lực lượng vũ trang vẫn duy trì được năng lực tác chiến và chủ động chiến lược, bất chấp sự hỗ trợ quân sự-kỹ thuật quy mô lớn mà Ukraine nhận được từ phương Tây. Cách trình bày này nhằm củng cố nhận thức rằng Nga chưa bị suy yếu đến mức phải thay đổi mục tiêu cốt lõi, đồng thời tạo dư địa cho việc sử dụng ngoại giao từ vị thế mà Moscow cho là không bất lợi.

Song song với đó, kinh tế được đặt ở vị trí then chốt trong lập luận. Nga cho rằng quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng, thay thế nhập khẩu và chuyển hướng thương mại đã giúp nền kinh tế thích ứng với các biện pháp trừng phạt. Dù vẫn tồn tại những khó khăn rõ rệt, thông điệp chính là Nga đã vượt qua giai đoạn sốc ban đầu và đang bước vào trạng thái “bình thường mới” trong điều kiện bị hạn chế.

Trên nền tảng này, báo cáo “Tổng kết năm” phát đi tín hiệu rằng Nga không khép lại cánh cửa đối thoại với phương Tây. Moscow khẳng định sẵn sàng hợp tác nếu các đối tác thể hiện sự tôn trọng lợi ích an ninh cốt lõi và từ bỏ cách tiếp cận đối đầu mang tính áp đặt. Viễn cảnh xây dựng một cấu trúc an ninh quốc tế mới, theo lập luận của Nga, chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại thực chất, thay vì sức ép đơn phương.

Tuy nhiên, thông điệp đối thoại đi kèm với điều kiện rõ ràng: Nga sẽ không chấp nhận các đề xuất bị xem là nhằm thao túng hoặc làm suy yếu vị thế của mình. Việc nhắc tới khả năng thực hiện “cử chỉ thiện chí” được đặt trong khuôn khổ bảo đảm lợi ích an ninh và không làm phương hại tới các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Nhìn tổng thể, bản báo cáo “Tổng kết năm” của Tổng thống Vladimir Putin phản ánh cách Nga tự đánh giá vị thế của mình sau nhiều năm đối đầu căng thẳng với phương Tây. Thông điệp trung tâm không chỉ là khẳng định khả năng duy trì ổn định trong nước và sức chịu đựng chiến lược, mà còn là lời nhắc rằng Moscow muốn được nhìn nhận như một chủ thể không thể bị gạt ra ngoài các tính toán an ninh toàn cầu.

Dù những đánh giá này còn gây tranh cãi và chịu sự nhìn nhận khác nhau từ các bên liên quan, bài phát biểu cho thấy Nga đang cố gắng định hình câu chuyện theo hướng: cuộc đối đầu hiện tại chưa mang lại kết quả quyết định cho phương Tây, trong khi Nga vẫn giữ được dư địa chính trị, quân sự và ngoại giao để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Trong bối cảnh đó, đối thoại được đặt ra không như một sự nhượng bộ, mà như một lựa chọn chiến lược có điều kiện, phản ánh logic hành động nhất quán của Moscow trong giai đoạn chuyển động phức tạp của trật tự quốc tế.

Hùng Anh (CTV)