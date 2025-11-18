LHQ thông qua nghị quyết của Mỹ về kế hoạch Gaza

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất, nhằm chấm dứt xung đột Gaza và cho phép triển khai một lực lượng ổn định quốc tế tại vùng lãnh thổ này.

Nghị quyết được thông qua trong một cuộc họp kín ngày 17.11 với 13 phiếu thuận, 2 phiếu trắng của Nga và Trung Quốc trong tổng số 15 thành viên. Israel được phép tham dự phiên họp nhưng không có quyền bỏ phiếu.

Theo văn bản nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, các quốc gia thành viên có thể tham gia “Hội đồng Hòa bình” được hình dung như một cơ quan chuyển tiếp giám sát tái thiết và phục hồi kinh tế của Gaza. “Hội đồng Hoà bình” này sẽ do tổng thống Mỹ Donal Trump làm chủ tịch, với nhiệm kỳ kéo dài đến cuối năm 2027. Nghị quyết có đề cập khả năng hình thành một nhà nước Palestine trong tương lai.

Nghị quyết cũng cho phép triển khai lực lượng ổn định quốc tế để đảm bảo quá trình phi quân sự hóa Gaza, bao gồm tháo gỡ vũ khí và phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự. Kế hoạch 20 điểm của tổng thống Mỹ Donal Trump cũng được đưa vào phụ lục của nghị quyết.

Chính quyền Palestine lên tiếng ủng hộ nghị quyết, trong khi Phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố bác bỏ văn kiện này. Phía Hamas cho rằng nghị quyết đã không đáp ứng quyền lợi và yêu cầu của người Palestine, đồng thời tìm cách áp đặt quyền giám hộ quốc tế lên Dải Gaza. Tổ chức Hồi giáo này đặc biệt phản đối việc “giao nhiệm vụ cho lực lượng quốc tế vào trong Dải Gaza, bao gồm giải giáp lực lượng kháng chiến”. Hamas cho rằng điều đó khiến lực lượng quốc tế mất tính trung lập và biến thành một bên tham gia xung đột theo hướng có lợi cho phe chiếm đóng Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 17/11 cho biết, Israel vẫn phản đối một nhà nước Palestine và cam kết phi quân sự hóa Gaza “bằng cách này hoặc cách khác”.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Xin chúc mừng Thế giới trước cuộc bỏ phiếu phi thường của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cách đây ít phút, qua đó công nhận và ủng hộ hội đồng hòa bình do tôi làm Chủ tịch, cùng sự tham gia của những nhà lãnh đạo quyền lực và được kính trọng nhất trên toàn thế giới”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, đây sẽ được xem là một trong những quyết định phê chuẩn lớn nhất trong Lịch sử Liên hợp quốc, sẽ dẫn tới hòa bình hơn nữa trên toàn Thế giới và là một khoảnh khắc mang ý nghĩa Lịch sử thật sự.

