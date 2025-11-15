Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Mỹ và các nước Arab kêu gọi LHQ thông qua kế hoạch Gaza của Tổng thống Trump

Minh Phương
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ cùng Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Qatar, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia Hồi giáo đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhanh chóng thông qua nghị quyết ủng hộ kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Donald Trump đề xuất. Trong tuyên bố chung, các nước khẳng định lập trường ủng hộ dự thảo và kêu gọi văn bản được “thông qua ngay.”

Mỹ cùng Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Qatar, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia Hồi giáo đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhanh chóng thông qua nghị quyết ủng hộ kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Donald Trump đề xuất. Trong tuyên bố chung, các nước khẳng định lập trường ủng hộ dự thảo và kêu gọi văn bản được “thông qua ngay.”

Mỹ và các nước Arab kêu gọi LHQ thông qua kế hoạch Gaza của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: INSS

Theo tuyên bố chung ngày 14/11, Mỹ, Qatar, Ai Cập, UAE, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ủng hộ đối với dự thảo nghị quyết do Washington soạn thảo, trong đó đề xuất thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế tại Dải Gaza. Một điểm nhấn quan trọng của tuyên bố này là cam kết thúc đẩy lộ trình hướng tới việc hình thành Nhà nước Palestine.

Chính quyền Palestine cùng ngày ra thông báo hoan nghênh động thái trên, cho rằng tuyên bố chung cũng như kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Trump mở ra cơ hội tiến tới việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập. Bên cạnh đó, Chính quyền Palestine “tái khẳng định lập trường sẵn sàng đảm nhận đầy đủ trách nhiệm của mình tại Dải Gaza, trong khuôn khổ sự thống nhất về lãnh thổ, con người và các thể chế, coi Dải Gaza là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine".

Trong diễn biến liên quan, Times of Israel đưa tin Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, đang chuẩn bị gặp quan chức cấp cao Hamas, Khalil al-Hayya, để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn hiện nay tại Gaza. Đây sẽ là cuộc gặp thứ 2 giữa ông Witkoff và ông al-Hayya.

Giới phân tích cho rằng, dù tuyên bố chung thể hiện nỗ lực xây dựng đồng thuận khu vực, kế hoạch của Mỹ vẫn đối mặt nhiều vướng mắc, đặc biệt về cơ chế giám sát và triển khai lực lượng quốc tế. Một số chuyên gia nhận định, khả năng Hội đồng Bảo an thông qua dự thảo còn chưa chắc chắn do khác biệt giữa Mỹ và Nga.

Minh Phương

Nguồn: The Times of Israel, Le Monde

#Hội đồng bảo an liên hợp quốc #Tổng thống donald trump #Tuyên bố chung #Palestine #Các nước arab

