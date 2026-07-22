LHQ lên án Israel gia tăng tấn công Gaza, xuất hiện hình ảnh về tuyến đê đất chia cắt dải đất này

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 21/7 lên án việc quân đội Israel gia tăng các cuộc tấn công vào Dải Gaza trong những ngày gần đây, đồng thời bày tỏ quan ngại trước các hình ảnh vệ tinh cho thấy Israel đang xây dựng một tuyến đê đất quy mô lớn, có nguy cơ làm sâu sắc thêm sự chia cắt lãnh thổ này.

Người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) Thameen Al-Kheetan. Ảnh:UN.

Trong tuyên bố tại Geneva, người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) Thameen Al-Kheetan cho biết từ ngày 13-20/7, cuộc tấn công quân đội Israel đã khiến ít nhất 57 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em và 8 phụ nữ. Theo OHCHR, nhiều cuộc không kích nhằm vào các khu dân cư, lều tạm của người sơ tán và những khu vực đông dân cư, làm dấy lên lo ngại về khả năng vi phạm luật nhân đạo quốc tế, thậm chí có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

OHCHR cũng cho biết 34 trong số các nạn nhân thiệt mạng ở những khu vực nằm ngoài “đường Vàng” - ranh giới do quân đội Israel thiết lập sau lệnh ngừng bắn năm 2025. Cơ quan này kêu gọi các nước gây sức ép để tất cả các bên tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt các hành vi vi phạm và bảo đảm trách nhiệm giải trình.

Trong khi đó, theo hãng tin AP, các hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy quân đội Israel đang xây dựng một tuyến đê đất dài hơn 23 km chạy ngang Dải Gaza, dọc theo khu vực mà Israel hiện kiểm soát. Công trình này về thực chất sẽ ngăn cách hơn một nửa lãnh thổ Gaza với phần còn lại, củng cố vùng đệm an ninh do Israel thiết lập sau các chiến dịch quân sự.

Quân đội Israel đang xây dựng một tuyến đê đất dài hơn 23 km chạy ngang Dải Gaza. Ảnh: AP.

Theo AP, tuyến đê được xây dựng dọc theo “đường Vàng”, vốn ban đầu được xác định là ranh giới tạm thời trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Tuy nhiên, việc Israel tiếp tục mở rộng công trình cùng các hoạt động san phẳng nhà cửa và hạ tầng trong khu vực đã làm dấy lên lo ngại rằng ranh giới tạm thời này có thể trở thành một đường phân chia lâu dài.

Phía Israel cho rằng các hoạt động quân sự và phá dỡ cơ sở hạ tầng nhằm loại bỏ các vị trí của Hamas và tăng cường an ninh. Tuy nhiên, giới chức LHQ cảnh báo phần lớn người dân Gaza hiện đang bị dồn vào một khu vực ngày càng thu hẹp, trong khi tình hình nhân đạo tiếp tục xấu đi do xung đột kéo dài.

Vân Bình

Nguồn: AP, UN