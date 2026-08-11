Điểm sáng về tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên

Trong 6 trường nội trú liên cấp khu vực biên giới khởi công đợt 1 tại Thanh Hóa, Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy đang đạt tiến độ cao nhất, khoảng 90%. Kết quả này là nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong từng khâu - từ giải phóng mặt bằng (GPMB) đến tổ chức thi công, huy động nhân lực.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy có tiến độ xây dựng hoàn thành đạt 90%.

Sau khoảng một tháng kể từ ngày khởi công, công trình đã hoàn thành khoảng 20% khối lượng. Đến nay, tiến độ đã đạt khoảng 90%, cao nhất trong 6 trường nội trú liên cấp khu vực biên giới được khởi công đợt 1 tại Thanh Hóa.

Một trong những yếu tố tạo nên kết quả này là việc địa phương hoàn thành công tác GPMB trong thời gian rất ngắn, tạo điều kiện để nhà thầu sớm đưa máy móc, nhân lực vào công trường và tổ chức nhiều mũi thi công song song.

Ông Hà Hoàng Thanh Tâm, Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Thủy, cho biết: "Tại cuộc họp tháng 1/2026, lãnh đạo UBND tỉnh chốt phương án triển khai thực hiện thì trong vòng 3 ngày, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi công để làm xong công tác GPMB. Bà con đồng thuận cao nên tập trung nhân lực để chặt hạ cây cối, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư sau 2 ngày. Chỉ tổng 5 ngày chúng tôi đã có mặt bằng để bàn giao”.

Có mặt bằng sớm giúp nhà thầu không phải chờ đợi, đồng thời có thể triển khai nhiều mũi thi công ngay từ đầu. Đây là một trong những yếu tố giúp công trình nhanh chóng tạo được khối lượng, thay vì mất nhiều thời gian cho các công việc chuẩn bị trước khi bước vào thi công đồng loạt.

Bên cạnh đó, để duy trì tiến độ trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải liên tục điều chỉnh phương án theo thực tế công trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng.

Trong những thời điểm mưa gió, nhà thầu triển khai các phương án che chắn bằng bạt theo từng khu vực thi công; đồng thời chuyển sang những phần việc phù hợp nhằm hạn chế thời gian công trường phải tạm dừng.

Công nhân căng bạt tránh mưa và làm xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Lê Văn Trưởng (Tổng Công ty CP Miền Trung) - Chỉ huy trưởng công trường cho biết: “Với quân số từ 205-220 người trực tiếp trên công trường, đơn vị đang gấp rút các mũi thi công “3 ca 4 kíp”. Mưa gió thì căng bạt để làm".

Với quy mô 30 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho khoảng 750 học sinh, tổng mức đầu tư khoảng 115 tỷ đồng, Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy được kỳ vọng bổ sung cơ sở vật chất giáo dục, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh khu vực biên giới.

Hương Quỳnh