Lễ hội Mường Xia năm 2026: Linh thiêng và khát vọng miền biên viễn

Tối 27/3 (tức 9/2 âm lịch), tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Mường Xia năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng, tri ân công đức của Tướng quân Tư Mã Hai Đào và khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa vùng cao.

Lễ hội Mường Xia năm 2026.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, đông đảo Nhân dân các xã vùng biên huyện Quan Sơn cũ và những người bạn láng giềng từ nước bạn Lào.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Lễ hội Mường Xia năm 2026.

Kể từ khi được phục dựng vào năm 2010 sau nhiều năm mai một, lễ hội Mường Xia đã trở thành “linh hồn” trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái nơi đây.

Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, là mùa hội đầu tiên được xã Sơn Thủy tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Lê Đình Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Thủy đánh chiêng khai mạc lễ hội.

Mở đầu đêm hội, tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã vang lên giữa đại ngàn, đánh dấu thời khắc khai hội linh thiêng. Ngay sau nghi thức đánh chiêng và màn đốt pháo hoa rực rỡ là chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Mường Xia: Linh thiêng và khát vọng”.

Màn nghệ thuật tái hiện lịch sử về Tướng quân Tư Mã Hai Đào

Chương trình được dàn dựng công phu, chia làm 3 chương mạch lạc: Chương 1 “Linh thiêng miền biên viễn” tái hiện sống động lịch sử về Tướng quân Tư Mã Hai Đào - vị anh hùng có công giữ gìn biên cương và khẩn hoang, lập nên vùng đất Mường Xia trù phú.

Hội thi trình diễn trang phục dân tộc trong đêm khai mạc Lễ hội Mường Xia năm 2026.

Ở chương 2 “Sắc màu văn hóa hội tụ và lan tỏa”, khán giả được mãn nhãn với hội thi trình diễn trang phục dân tộc của 10 xã. Những bộ váy áo thêu thùa cầu kỳ cùng vẻ đẹp duyên dáng của các thiếu nữ vùng cao đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc.

Tiếp đó, chương 3 “Sơn Thủy khát vọng vươn mình” thể hiện tinh thần phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời thể hiện quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Khi phần lễ chính khép lại, không gian hội càng trở nên bùng nổ với hoạt động đốt lửa trại. Trong vòng xòe đoàn kết, đại biểu, Nhân dân và du khách cùng hòa mình vào điệu nhảy sạp, thưởng thức hương vị nồng nàn của rượu cần bên ánh lửa bập bùng.

Người dân trong vùng dự khai mạc Lễ hội Mường Xia năm 2026.

Lễ hội Mường Xia năm 2026 không chỉ là hoạt động tín ngưỡng thờ thần tự nhiên, tri ân tiền nhân mà còn là đòn bẩy quan trọng để xã Sơn Thủy quảng bá tiềm năng du lịch tâm linh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 28/3 với các nghi thức cúng tế tại Hòn Đá Vía, dâng lễ và đọc chúc văn tại đền thờ Tướng quân Tư Mã Hai Đào. Tiếp đó là phần hội và giải thi đấu thể thao, trò chơi dân gian sôi nổi.

Lễ khai mạc thu hút hàng nghìn người dân và du khách về tham dự.

