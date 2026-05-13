[Podcast Tản văn] Nhớ vị canh đắng ngày hè
(Baothanhhoa.vn) - Đôi khi giữa dòng đời tấp nập được thụ hưởng bao điều tốt đẹp của cuộc sống đủ đầy, ta lại có ước muốn giản đơn được trở về những ngày tháng đói nghèo mà vui vầy, ấm áp. Đó là những buổi rong ruổi rừng quê, chỉ một bó lá rừng đã trở thành món ăn giữa ngày hè nắng cháy. Đó là bát canh mẹ nấu từ lá đắng - loài cây mọc hoang trong rừng tưởng không ai biết, ai nhớ, nhưng đã trở thành một món ăn với hương vị độc đáo, khó quên. Để dẫu ta có xa quê vẫn luôn mang theo canh đắng vị quê trong ký ức của đời mình. Mời các bạn cùng nghe Tản văn “Nhớ vị canh đắng ngày hè” của tác giả Võ Thị Thu Hương qua giọng đọc Tuấn Tú để cảm nhận sâu sắc hơn.
