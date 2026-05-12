Tập đoàn Meta trở thành nhà tài trợ chính thức của Liên hoan phim Cannes

Tối 11/5, Tập đoàn công nghệ Meta đã công bố thỏa thuận tài trợ nhiều năm cho Liên hoan phim quốc tế Cannes, đánh dấu bước tiến mới của các “ông lớn” trí tuệ nhân tạo (AI) vào trung tâm ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Cụ thể, Meta sẽ trở thành đối tác chính thức mới của Liên hoan phim Cannes, thay thế nền tảng video ngắn TikTok trong một thỏa thuận hợp tác chiến lược kéo dài nhiều năm.

Động thái trên lập tức thu hút sự chú ý bởi Meta hiện là một trong những công ty đầu tư mạnh nhất vào AI, trong khi công nghệ này vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi dữ dội tại Hollywood và giới điện ảnh châu Âu.

Trong khuôn khổ hợp tác, Meta dự kiến tổ chức nhiều sự kiện quảng bá cho dòng kính thông minh Ray-Ban Meta tích hợp video và AI - sản phẩm đang ngày càng phổ biến trong những người có tầm ảnh hưởng lớn tới công chúng, nhưng cũng vấp phải không ít lo ngại liên quan tới quyền riêng tư.

Meta đồng thời giới thiệu công nghệ tạo video bằng AI mới nhất của hãng ngay tại Liên hoan phim Cannes 2026 (diễn ra từ ngày 12-23/5). Công nghệ này vừa được đạo diễn từng đoạt giải Oscar Steven Soderbergh sử dụng trong “ John Lennon: The Last Interview ” - bộ phim tài liệu mới về cuộc phỏng vấn cuối cùng của huyền thoại âm nhạc John Lennon trước khi ông bị ám sát.

Bộ phim, dự kiến ra mắt tại Liên hoan phim Cannes năm nay, gây tranh luận lớn khi sử dụng các cảnh quay do AI tạo ra về John Lennon và vợ của ông - bà Yoko Ono. Theo đạo diễn Soderbergh, khoảng 10% phim được dựng bằng video AI nhằm tái hiện những cảnh “không thể quay ngoài đời thực."

Sự xuất hiện sâu của AI tại Liên hoan phim Cannes 2026 phản ánh rõ những biến động lớn mà điện ảnh thế giới đang trải qua.

Trên thực tế, AI đang bị nhiều người xem là mối đe dọa trực tiếp đối với việc làm, bản quyền và tính nguyên bản trong sáng tạo nghệ thuật. Đây vốn đã là nguyên nhân chính dẫn tới cuộc đình công lịch sử của giới biên kịch và diễn viên Hollywood năm 2023.

Tại Pháp, hàng nghìn nghệ sỹ và nhà làm phim cũng từng ký thư ngỏ cảnh báo AI đang “cướp bóc” chất xám của ngành công nghiệp sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, việc Meta trở thành nhà tài trợ chính thức của Cannes được xem là tín hiệu cho thấy AI không còn đứng ngoài điện ảnh, mà đang từng bước tiến thẳng vào trung tâm của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu - nơi cuộc tranh luận giữa công nghệ và sáng tạo con người được dự báo sẽ còn nóng hơn trong những năm tới./.

Theo TTXVN