[PODCAST Dặm dài xứ Thanh] Bánh gai Tứ Trụ - Ngọt ngào hương vị ngàn năm
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ là một thức quà quê, bánh gai Tứ Trụ là ký ức được gói ghém trong từng lớp lá chuối, là vị ngọt bùi của đỗ xanh, dừa, mật mía quyện cùng hương thơm đặc trưng của lá gai. Từ một làng nghề nhỏ bên dòng sông Chu, những đôi bàn tay cần mẫn đã “gói” cả thời gian, truyền qua bao thế hệ để làm nên một thức quà mộc mạc mà tinh tế. Mỗi chiếc bánh là một câu chuyện - về đất, về người, về sự gìn giữ những giá trị xưa trong nhịp sống hôm nay. Trong tập podcast này, mời bạn cùng chúng tôi trở về làng Mía Tứ Trụ - nơi hương vị ngàn năm vẫn còn vẹn nguyên, để nghe, để cảm, và có thể... để thấy lòng mình dịu lại giữa những tất bật thường ngày. Nhấn play - và để vị ngọt xưa kể chuyện.
