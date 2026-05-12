Du lịch hấp dẫn từ những giá trị nguyên bản

Trong xu hướng du lịch hiện đại, du khách không còn chỉ tìm đến những điểm check-in đẹp hay các khu nghỉ dưỡng sang trọng. Điều nhiều người mong muốn hơn cả là được trải nghiệm đời sống bản địa, hòa mình vào văn hóa địa phương và cảm nhận nhịp sống chân thực của mỗi vùng đất. Tại Thanh Hóa, nhiều điểm du lịch đang lựa chọn hướng phát triển dựa trên chính những giá trị nguyên bản ấy. Từ nhịp sống làng chài ven biển Sầm Sơn đến những bản làng vùng cao như Pù Luông hay thác Mây, tài nguyên bản địa đang trở thành “chìa khóa” tạo nên sức hút riêng cho du lịch xứ Thanh.

Du khách trải nghiệm đi chợ hải sản ven biển Sầm Sơn. Ảnh: Phương Đỗ

Tại làng chài ven biển phường Sầm Sơn, từ sáng sớm, không khí mua bán hải sản đã trở nên nhộn nhịp. Không có những quầy hàng cố định hay hình thức buôn bán cầu kỳ, du khách có thể trực tiếp lựa chọn những mẻ cá, tôm, mực còn tươi rói vừa được ngư dân đưa vào bờ sau một đêm đánh bắt. Người bán vừa cân hải sản, vừa trò chuyện về chuyến ra khơi trong đêm, về con nước hay những mùa cá. Chính sự chân tình, mộc mạc ấy đã tạo nên nét hấp dẫn rất riêng cho trải nghiệm du lịch ở Sầm Sơn. Nhiều du khách thích thú khi được vừa ngắm bình minh trên biển, vừa hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, vừa tận mắt chứng kiến cảnh ngư dân kéo lưới và mua hải sản ngay trên mép nước. Những trải nghiệm tưởng chừng bình dị ấy lại mang đến cảm giác gần gũi mà không phải điểm du lịch nào cũng có được.

Không chỉ tạo sức hút từ trải nghiệm đời sống ngư dân, nguồn hải sản tươi ngon cũng đang trở thành lợi thế lớn của du lịch Sầm Sơn. Hầu hết các nhà hàng tại đây đều tận dụng nguồn lợi hải sản được đánh bắt trực tiếp từ vùng biển địa phương. Anh Cao Hùng Sơn, chủ nhà hàng Buffet Cua - Hải sản Sầm Sơn cho biết: "Hải sản tại nhà hàng đều do ngư dân địa phương đánh bắt mỗi ngày, vì thế chúng tôi có được nguồn thực phẩm tươi sống ngon nhất cho khách hàng. Hải sản tươi ngon, vị ngọt đậm và đa dạng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Sầm Sơn thu hút đông du khách về đây hàng năm".

Không chỉ miền biển, ở khu vực miền núi Thanh Hóa, nhiều điểm đến cũng đang phát triển du lịch dựa trên những giá trị văn hóa và thiên nhiên bản địa. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông là một điểm đến hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ với những nét văn hóa truyền thống của người Thái, người Mường. Giữa núi rừng xanh ngát, những ngôi nhà sàn nằm nép mình bên sườn núi tạo nên khung cảnh yên bình, thơ mộng. Khi đêm xuống, bên bếp lửa hồng, những điệu múa xòe uyển chuyển, tiếng khua chiêng rộn rã cùng hương thơm của cơm lam khiến nhiều du khách say mê. Nhiều du khách quốc tế tìm đến nơi đây không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn để trải nghiệm cuộc sống vùng cao theo cách chân thực nhất.

Trong khi đó, khu du lịch thác Mây lại mang đến một sắc thái khác của du lịch bản địa. Không quá sôi động hay đông đúc, nơi đây chinh phục du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ và không gian bình yên giữa núi rừng. Dọc theo con suối dẫn lên thác Mây là những ngôi nhà sàn mái lá mang đậm phong cách truyền thống của người Mường. Không gian mộc mạc nép mình dưới những tán cây xanh tạo cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Đến suối Mây, du khách không chỉ được ngâm mình trong làn nước mát lạnh mà còn được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị vùng cao như xôi ngũ sắc, cá suối, gà đồi hay thịt lợn mán nướng. Những bữa cơm giản dị bên dòng suối, giữa không gian yên tĩnh của núi rừng khiến nhiều người cảm thấy thư giãn và gần gũi.

Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Điều tôi thích nhất ở khu du lịch thác Mây là cảm giác rất tự nhiên và yên bình. Mọi thứ ở đây vẫn giữ được nét nguyên sơ, từ dòng suối, thác nước, những căn nhà sàn cho tới cách người dân đón khách. Tôi đặc biệt ấn tượng với các món ăn của người bản địa, nhất là cá suối và xôi ngũ sắc. Vừa ăn vừa nghe người dân kể chuyện đời thường giữa không gian núi rừng thực sự là một trải nghiệm rất đáng nhớ”. Còn với chị Lò Thị Hà, du khách đến từ tỉnh Sơn La lại ấn tượng với cách người dân làm du lịch nhưng vẫn giữ gìn được vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. “Nhiều nơi phát triển du lịch thường xây dựng quá nhiều công trình hiện đại, nhưng ở khu du lịch thác Mây người dân vẫn giữ được rừng cây và dòng nước tự nhiên. Chính điều đó tạo nên sự khác biệt. Tôi nghĩ đây là hướng phát triển rất bền vững”, chị Hà chia sẻ.

Có thể thấy, việc phát triển du lịch gắn với tài nguyên bản địa không chỉ giúp tạo dấu ấn riêng cho điểm đến mà còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Từ nhịp sống làng chài ven biển Sầm Sơn đến những bản làng vùng cao như Pù Luông hay thác Mây, mỗi nơi đều đang kể câu chuyện riêng bằng chính bản sắc của mình. Trong xu hướng du lịch hiện nay, du khách ngày càng ưu tiên những trải nghiệm chân thực, gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Đây cũng là cơ hội để các địa phương phát huy thế mạnh của mình, tạo nên những sản phẩm du lịch khác biệt và bền vững.

Phương Đỗ