Lan tỏa nếp sống đẹp ở Tam Chung

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển văn hóa - xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Tam Chung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, gắn với thực tiễn địa phương. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt, từ hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt chi bộ đến việc lồng ghép trong cuộc họp ở khu dân cư, qua đó giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của phong trào.

Một tiết mục văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư bản Lát, xã Tam Chung.

Từ những giải pháp trên, phong trào TDĐKXDĐSVH từng bước đi vào chiều sâu, nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Toàn xã hiện có 635 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 72,1%; 8/8 bản đạt danh hiệu “Bản văn hóa”, đạt 100%... góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa mới.

Tại các bản, quy ước, hương ước được xây dựng, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế, trong đó đề cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với loại bỏ các hủ tục. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, nhất là vào dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Việc treo cờ Tổ quốc, trang trí panô, khẩu hiệu được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã. Các tuyến đường, khu dân cư ngày càng sạch đẹp, khang trang hơn. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, xã còn quan tâm phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như MTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... trong việc vận động hội viên, đoàn viên thực hiện nếp sống văn minh. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng, như “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Đường hoa phụ nữ”, “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”... góp phần làm cho phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Không chỉ dừng lại ở đời sống văn hóa tinh thần, phong trào còn gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Khi kinh tế ổn định, người dân càng có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Một trong những điểm nhấn của phong trào TDĐKXDĐSVH tại Tam Chung là việc từng bước thay đổi các tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng, nhất là trong đồng bào dân tộc Mông. Trước đây, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống còn xảy ra ở một số bản, ảnh hưởng đến chất lượng dân số và sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thông qua công tác tuyên truyền kiên trì, kết hợp với sự vào cuộc của già làng, trưởng bản, người có uy tín, đến nay trên địa bàn xã cơ bản không còn tình trạng tảo hôn. Nhận thức của người dân về hôn nhân, gia đình đã có sự thay đổi rõ rệt, thanh niên được định hướng học tập, lao động trước khi lập gia đình.

Trong lĩnh vực ma chay, những thay đổi tích cực cũng đang dần hình thành. Trước kia, đám tang của người Mông thường kéo dài nhiều ngày, tổ chức linh đình, tốn kém, ảnh hưởng đến đời sống của gia đình và cộng đồng. Nay, với sự vận động của chính quyền và các đoàn thể, cùng sự đồng thuận của người dân, nhiều hủ tục đã được loại bỏ. Các nghi lễ trong đám tang được tổ chức gọn nhẹ hơn, đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa. Thời gian tổ chức được rút ngắn, không còn tình trạng giết mổ nhiều gia súc, gia cầm gây tốn kém. Người dân dần hình thành ý thức tổ chức tang lễ văn minh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

Không chỉ trong ma chay, việc cưới hỏi cũng có nhiều đổi thay. Các đám cưới được tổ chức đơn giản, vui tươi, không phô trương, lãng phí. Nhiều gia đình đã chủ động đăng ký kết hôn theo quy định, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới.

Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả. Người dân ngày càng quan tâm hơn đến vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao. Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả, với 70 căn nhà được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Có thể thấy, từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, Tam Chung đã từng bước chuyển mình nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân. Phong trào TDĐKXDĐSVH không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng con người mới, nếp sống mới. Trong thời gian tới, xã Tam Chung tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên; trọng tâm là nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tiếp tục xóa bỏ các hủ tục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ...

Bài và ảnh: Trần Hằng