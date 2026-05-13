Top 10 phim nước ngoài chào hè 2026 đáng xem

Tháng 5 là thời điểm các phim Việt tạm lắng. Rạp trong nước bắt đầu đón loạt phim ngoại từ nhiều quốc gia. Đây được coi như mùa phim quốc tế đầu tiên trong năm 2026, nối tiếp sau đó là mùa phim Halloween (tháng 10) và Giáng sinh (tháng 12).

Shin Movie 34 (Phim Shin Cậu bé bút chì 34)

Quốc gia: Nhật Bản

Thể loại: Hoạt hình thiếu nhi, Phiêu lưu

Trạng thái: Đang chiếu

“Shin Cậu bé bút chì: Quậy tung vương quốc nguệch ngoạc và 4 dũng sỹ bất ổn” là phần phim thứ 34 của series "Shin Cậu bé bút chì." Tại đây khán giả sẽ theo chân cậu bé bước vào thế giới giả tưởng. Cùng Shin còn có 4 anh hùng bất đắc dĩ khác, tuy không mạnh, nhưng tất cả đều muốn đấu tranh, bảo toàn quyền được mơ mộng và sáng tạo của trẻ em.

The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ mê hàng hiệu 2)

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Hài, Chính kịch

Trạng thái: Đang chiếu

Bộ ba Miranda (Meryl Streep), Andy (Anne Hathaway) và Emily (Emily Blunt) trở lại trong “The Devil Wears Prada 2,” lấy bối cảnh 20 năm sau phần 1 để tiếp tục tái hiện sự khốc liệt trong làng mốt. Giờ đây thế trận đã thay đổi hoàn toàn: Con người bị thách thức bởi công nghệ, kiến thức chuyên môn không còn độc quyền trong tay người giỏi - những người từng ở đỉnh cao cũng sẽ bị đào thải nếu không học cách thích nghi.

The Sheep Detective (Đội Thám tử Cừu: Án mạng lúc nửa đêm)

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Hài, Trinh thám

Trạng thái: Đang chiếu

Nếu như những người ngây ngô, hiền lành, chỉ biết nghe theo ý kiến đám đông được ví như những chú cừu vô hại, thì “Đội thám tử cừu” muốn khẳng định điều ngược lại. Trong phim, đàn cừu kiên trì vượt qua các thử thách để tự tư duy, giúp viên cảnh sát tìm ra chân tướng kẻ đã sát hại ông chủ George đáng mến. Không chỉ chứng minh bản thân có ích, lũ cừu còn khẳng định giá trị của sự nhân ái, thấu hiểu.

Iron Lung (Phổi sắt)

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Phim kinh dị độc lập, phim chuyển thể từ game

Trạng thái: Đang chiếu

“Iron Lung” kể về một tù nhân bị đưa xuống đại dương máu trên hành tinh xa lạ bằng tàu ngầm chật hẹp để tìm hiểu về bí mật dưới đáy biển. Trong không gian ngột ngạt, anh dần đối mặt ảo giác và nỗi sợ vượt ngoài hiểu biết con người. Phim chuyển thể từ game indie cùng tên của David Szymanski, do YouTuber Markiplier (khoảng 38 triệu người đăng ký) tự đạo diễn và đóng chính.

Gohan (Tạm biệt Gohan)

Quốc gia: Thái Lan

Thể loại: Gia đình, Chính kịch

Trạng thái: Chiếu sớm từ 13/5

Gohan" thuộc thể loại chính kịch, chữa lành của Thái Lan kể về chú chó hoang cùng tên - chú chó đã thay đổi nhiều chủ nhân suốt 10 năm. Được ví như “Hachiko phiên bản Thái,” phim khai thác tình cảm người và thú cưng, sự chia ly và hành trình tìm kiếm mái nhà giữa cuộc sống hiện đại. Phim gây sốt phòng vé Thái với hơn 80 triệu baht doanh thu, lọt “top 2” phim Thái ăn khách nhất 2026.

Salmokji: Ma Da Hàn Quốc

Quốc gia: Hàn Quốc

Thể loại: Kinh dị dân gian

Trạng thái: Công chiếu từ 15/5

Phim kinh dị dân gian Hàn Quốc lấy cảm hứng từ truyền thuyết quỷ ám vùng sông nước - một đề tài quen thuộc tại Việt Nam thời gian gần đây. “Salmokji” khai thác nỗi sợ tâm linh, sự ám ảnh dưới nước và cảm giác tội lỗi của con người. Tác phẩm gây chú ý nhờ không khí u ám, hình ảnh hồ sâu lạnh lẽo và yếu tố folklore - truyền thuyết dân gian kiểu Hàn Quốc hiện đại.

Mandalorian và Grogu

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Khoa học viễn tưởng

Trạng thái: Công chiếu từ 22/5

Phim được xem như bom tấn của thể loại khoa học viễn tưởng, hồi sinh thương hiệu “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao) trên màn ảnh lớn. Tác phẩm tiếp nối hành trình của huyền thoại thợ săn tiền thưởng Din Djarin (Pedro Pascal) và cậu bé học việc Grogu trong thời kỳ Cộng Hòa mới, giai đoạn giữa hai phim “Return of the Jedi” (tập VI) và “The Force Awakens” (tập VII).

Doraemon Movie 45 (2026): Nobita và lâu đài dưới đáy biển

Quốc gia: Nhật

Thể loại: Hoạt hình thiếu nhi, Phiêu lưu

Trạng thái: Công chiếu từ 22/5

“Doraemon movie 45: Nobita và Lâu đài dưới đáy biển” tiếp tục công thức phiêu lưu quen thuộc của Doraemon. Lần này là bối cảnh đại dương và thành phố dưới nước huyền bí và tình bạn của nhóm Nobita. Phim được kỳ vọng nối dài sức hút phòng vé khổng lồ của thương hiệu Doraemon, series anime movie có doanh thu ổn định bậc nhất châu Á suốt nhiều thập kỷ.

Theo TTXVN