Du lịch thông minh - Công nghệ nâng tầm trải nghiệm

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, du khách có thể đặt phòng, lựa chọn dịch vụ, thanh toán và hoàn tất nhiều trải nghiệm du lịch chỉ trong vài phút. Công nghệ số đang từng bước thay đổi cách du khách tận hưởng mỗi chuyến đi.

Việc ứng dụng phần mềm quản lý lưu trú giúp nhiều khách sạn tại Sầm Sơn rút ngắn thời gian làm thủ tục cho du khách.

Khi du khách “check-in” từ trước chuyến đi

Trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Sầm Sơn lần này, bà Đinh Thanh Hiền (TP Hà Nội) lựa chọn đặt phòng qua ứng dụng trực tuyến trên điện thoại thông minh. Chỉ sau vài phút tìm kiếm, so sánh giá và thanh toán online, toàn bộ thông tin lưu trú đã được xác nhận.

“Khi đến khách sạn, chúng tôi chỉ cần xuất trình thẻ Căn cước để quét thông tin, thủ tục nhận phòng diễn ra rất nhanh. Việc ứng dụng công nghệ giúp du khách thuận tiện hơn nhiều, nhất là vào mùa cao điểm”, bà Hiền chia sẻ.

Câu chuyện của bà Hiền đang trở thành trải nghiệm quen thuộc của nhiều du khách khi đến Thanh Hóa trong mùa hè năm nay. Từ tìm kiếm điểm đến, đặt phòng, gọi món ăn đến thanh toán dịch vụ, chiếc điện thoại thông minh giờ gần như trở thành “trợ lý du lịch” đồng hành cùng du khách trong suốt hành trình.

Tại nhiều cơ sở lưu trú ở Sầm Sơn, chuyển đổi số không còn là câu chuyện phía sau quầy quản lý mà đang hiện diện trực tiếp trong trải nghiệm của khách hàng. Việc ứng dụng các phần mềm quản lý khách sạn giúp đồng bộ quy trình từ đặt phòng, check-in, quản lý buồng phòng đến thanh toán và lưu trữ dữ liệu khách hàng. Nhiều khách sạn trên địa bàn hiện sử dụng các nền tảng quản trị hiện đại để số hóa hoạt động vận hành, giảm phụ thuộc vào phương thức thủ công.

Ông Nguyễn Bá Hải, đại diện Khách sạn Bằng Giang (phường Sầm Sơn) cho biết: “Vào mùa cao điểm, lượng khách rất lớn nên nếu quản lý thủ công sẽ mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Khi áp dụng phần mềm quản lý và check-in bằng thẻ Căn cước, tốc độ xử lý nhanh hơn rất nhiều, khách hàng cũng có trải nghiệm tốt hơn”.

Không chỉ thay đổi cách vận hành, công nghệ số còn làm thay đổi cách du khách lựa chọn dịch vụ. Nếu trước đây khách du lịch chủ yếu tìm hiểu thông tin qua người quen hoặc các công ty lữ hành, thì nay phần lớn hành trình được quyết định ngay trên môi trường số. Chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, du khách có thể xem đánh giá thực tế, video trải nghiệm, so sánh giá dịch vụ, đặt phòng và thanh toán trực tuyến.

Chị Nguyễn Thảo Du, quản lý Khách sạn Hải Yến trao đổi và xác nhận đặt phòng cho khách thông qua nền tảng trực tuyến.

Chị Nguyễn Thảo Du, quản lý Khách sạn Hải Yến (phường Sầm Sơn) cho biết: “Hiện nay, phần lớn khách hàng đặt phòng qua các nền tảng online và thanh toán trực tuyến. Việc quảng bá trên môi trường số giúp cơ sở tiếp cận khách hàng nhanh hơn, đặc biệt là khách trẻ”.

Theo nhiều doanh nghiệp du lịch, lượng khách đặt phòng trực tuyến hiện chiếm từ 60 - 70% tổng lượng khách vào mùa cao điểm. Điều đó cho thấy công nghệ đang thay đổi mạnh mẽ hành vi du lịch, đồng thời tạo ra áp lực buộc doanh nghiệp phải thích nghi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Khi công nghệ trở thành thước đo trải nghiệm

Không chỉ dừng lại ở lưu trú, chuyển đổi số đang hiện diện ngày càng rõ trong nhiều dịch vụ du lịch tại Thanh Hóa.

Tại nhiều nhà hàng, quán ăn ven biển ở Sầm Sơn, mã QR được sử dụng để khách tra cứu thực đơn, gọi món và thanh toán trực tuyến. Nhiều điểm du lịch cũng đẩy mạnh quảng bá trên TikTok, Facebook, Google Maps hay các ứng dụng du lịch nhằm tăng khả năng tiếp cận du khách.

Fanpage của Nhà hàng Vinh Sơn, phường Sầm Sơn thường xuyên cập nhật video giới thiệu dịch vụ, thu hút nhiều lượt tương tác từ du khách.

Ở Nhà hàng Vinh Sơn (phường Sầm Sơn), ngoài đầu tư chất lượng dịch vụ, đơn vị còn thường xuyên xây dựng video trải nghiệm, cập nhật hình ảnh món ăn, không gian nhà hàng và phản hồi của khách hàng trên mạng xã hội. Nhiều thời điểm trong mùa cao điểm, lượng khách đặt bàn trực tuyến chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượng khách của nhà hàng.

Bà Nguyễn Thị Hợp, quản lý Nhà hàng Vinh Sơn cho biết: “Hiện nay, đa số du khách thường tìm hiểu thông tin qua mạng xã hội trước khi lựa chọn dịch vụ. Vì vậy nhà hàng cũng phải thay đổi cách quảng bá, cập nhật hình ảnh thường xuyên và tăng tương tác với khách hàng trên các nền tảng số”.

Những thay đổi này càng trở nên rõ nét trong bối cảnh lượng khách du lịch đến Thanh Hóa liên tục tăng cao. Chỉ riêng trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay, toàn tỉnh đã đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 4.330 tỷ đồng. Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 1,08 triệu lượt, công suất sử dụng phòng đạt hơn 71%.

Lượng khách tăng nhanh đồng nghĩa với áp lực lớn hơn về tốc độ phục vụ, khả năng vận hành và chất lượng trải nghiệm. Một điểm đến đẹp nhưng thông tin thiếu minh bạch, khó đặt dịch vụ, thanh toán bất tiện hoặc phản hồi chậm sẽ rất khó giữ chân du khách; bởi trải nghiệm du lịch không chỉ được quyết định bởi cảnh quan hay dịch vụ, mà còn nằm ở mức độ thuận tiện trong từng thao tác nhỏ.

Du lịch thông minh không còn là lựa chọn

Năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đón khoảng 16,8 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hình ảnh du lịch hiện đại.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình chuyển đổi số vẫn còn những khoảng trống. Nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ vẫn vận hành theo phương thức truyền thống; kỹ năng số của một bộ phận lao động du lịch còn hạn chế; hạ tầng công nghệ ở một số điểm du lịch chưa đồng bộ. Đáng chú ý, không ít nơi vẫn đang hiểu chuyển đổi số theo nghĩa đơn giản là “đưa thông tin lên mạng”, trong khi bản chất của chuyển đổi số là thay đổi toàn bộ tư duy quản trị, vận hành và phục vụ khách hàng bằng dữ liệu và công nghệ.

Du lịch thông minh không đơn thuần là đưa công nghệ vào vận hành, mà là sự thay đổi toàn diện trong cách quản lý, cung cấp dịch vụ và kết nối trải nghiệm du khách trên môi trường số. Từ một lần quét căn cước để nhận phòng, một cú chạm để đặt bàn ăn hay vài thao tác tìm kiếm dịch vụ trên điện thoại, công nghệ đang thay đổi cách du khách cảm nhận về một điểm đến. Và trong hành trình nâng tầm du lịch xứ Thanh, sự thuận tiện đôi khi chính là yếu tố giữ chân du khách lâu nhất.

Hồng Tư