Những ứng cử viên sáng giá cho Cành cọ Vàng và vết gợn bình đẳng giới

Liên hoan phim (LHP) Cannes 2026 chính thức khai màn tại Pháp ngày 12/5, mở ra cuộc đua được giới điện ảnh toàn cầu chờ đợi nhất năm: tìm kiếm những bộ phim có thể trở thành “cơn địa chấn” nghệ thuật tại mùa giải Oscar tới.

Năm nay, 22 bộ phim sẽ tranh giải Cành cọ Vàng, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới như Pedro Almodovar, Asghar Farhadi, Hirokazu Kore-eda, Cristian Mungiu hay Andrey Zvyagintsev.

Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những mùa Liên hoan phim Cannes khó đoán nhất trong nhiều năm, khi danh sách tranh giải trải dài từ chính kịch tâm lý, chiến tranh, khoa học viễn tưởng đến các tác phẩm đậm màu sắc chính trị và triết học.

Trong số những ứng cử viên nổi bật, phim “Bitter Christmas” của đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodovar đang nhận được sự chú ý đặc biệt. Nhà làm phim kỳ cựu này từng nhiều lần góp mặt tại Liên hoan phim Cannes nhưng vẫn chưa thể giành Cành cọ Vàng danh giá. Tác phẩm mới của ông kể về một nữ đạo diễn sử dụng chính cuộc sống của những người thân xung quanh làm chất liệu sáng tác-đề tài được cho là rất phù hợp với phong cách tự sự giàu cảm xúc của Almodovar.

Một cái tên khác được giới phê bình đánh giá rất cao là “Parallel Tales” của đạo diễn Iran Asghar Farhadi-người từng hai lần đoạt giải Oscar cho “Phim quốc tế xuất sắc nhất”. Bộ phim quy tụ dàn sao hạng A của điện ảnh Pháp như Catherine Deneuve và Isabelle Huppert, xoay quanh nhiều câu chuyện đan xen trong lòng Paris hiện đại.

Điện ảnh châu Á tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý tại Cannes năm nay. Đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda trở lại với “Sheep in the Box” -bộ phim khoa học viễn tưởng kể về một cặp vợ chồng nhận nuôi robot hình người sau khi mất đi con trai yêu dấu.

Trong khi đó, đạo diễn Hàn Quốc Na Hong-jin gây tò mò với “Hope,” tác phẩm tâm lý giật gân có sự tham gia của cặp đôi ngoài đời thực Michael Fassbender và Alicia Vikander.

Giới quan sát cũng dành nhiều kỳ vọng cho “Coward” của đạo diễn người Bỉ Lukas Dhont-gương mặt từng gây tiếng vang với “Close,” hay “Minotaur” của đạo diễn Nga Andrey Zvyagintsev, bộ phim đầu tiên của ông kể từ “Loveless,” khai thác xã hội Nga trong bối cảnh xung đột với Ukraine đang diễn ra.

Giới chuyên môn cho rằng nhiều tác phẩm tại Liên hoan phim Cannes năm nay có thể trở thành ứng cử viên sáng giá cho mùa giải Oscar 2027, tiếp nối truyền thống của Liên hoan phim từng “khai sáng” các hiện tượng như “Parasite” hay “Anatomy of a Fall.”

Tuy nhiên, song song với kỳ vọng nghệ thuật là làn sóng chỉ trích ngày càng lớn về sự mất cân bằng giới tại Liên hoan phim Cannes. Trong số 22 phim tranh giải Cành cọ Vàng năm nay, chỉ có 5 tác phẩm do nữ đạo diễn thực hiện-giảm so với con số 7 phim của năm ngoái. Điều này khiến nhiều tổ chức bảo vệ nữ quyền tiếp tục cáo buộc Liên hoan phim Cannes là một “pháo đài nam giới” của điện ảnh thế giới.

Tổ chức vận động bình đẳng giới 50/50 thậm chí chỉ trích ban tổ chức “đánh bóng nữ quyền” khi sử dụng hình ảnh biểu tượng nữ quyền của bộ phim “Thelma and Louise” trên poster chính thức, trong khi tỷ lệ nữ đạo diễn ở hạng mục quan trọng nhất vẫn ở mức thấp.

Theo thống kê của ban tổ chức, nữ giới hiện chỉ chiếm khoảng 34% tổng số đạo diễn có phim được lựa chọn trình chiếu chính thức tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Trong lịch sử gần 80 năm của sự kiện này, mới chỉ có 3 nữ đạo diễn từng giành Cành cọ Vàng, gần nhất là Justine Triet với “Anatomy of a Fall” năm 2023.

Giám đốc Cannes Thierry Fremaux thừa nhận điện ảnh thế giới vẫn cần “một nền điện ảnh nữ tính hơn,” nơi góc nhìn và cảm xúc của phụ nữ hiện diện rõ nét hơn trên màn ảnh.

Tuy nhiên, ông cũng bác bỏ ý tưởng áp dụng hạn ngạch giới tính trong việc lựa chọn phim tranh giải, cho rằng Liên hoan phim Cannes phải ưu tiên giá trị nghệ thuật thay vì các tiêu chí mang tính cơ học./.

