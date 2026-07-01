Lầu Năm Góc công bố thành viên mới của Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng

Tin liên quan: Lầu Năm Góc sắp sa thải 5.400 nhân viên

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30/6 công bố danh sách thành viên mới của Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth giải thể hội đồng trước đó và tiến hành rà soát hệ thống các cơ quan tư vấn của Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP.

Theo thông báo, cựu Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, trong khi cựu Thượng nghị sĩ Norm Coleman giữ cương vị Phó Chủ tịch.

Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng là một trong những cơ quan tư vấn quan trọng của Lầu Năm Góc, có nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị về chính sách quốc phòng và các vấn đề an ninh quốc gia cho Bộ trưởng Quốc phòng, Thứ trưởng Quốc phòng và Thứ trưởng phụ trách chính sách.

Trước đó, tháng 4/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã quyết định miễn nhiệm toàn bộ thành viên của các hội đồng tư vấn thuộc Bộ Quốc phòng sau cuộc rà soát kéo dài 45 ngày. Trong quá trình này, các hội đồng được yêu cầu đánh giá hiệu quả hoạt động, làm rõ những đóng góp đối với Bộ Quốc phòng, Chính phủ liên bang và nước Mỹ, đồng thời xem xét mức độ phù hợp với các ưu tiên quốc phòng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Hegseth phê chuẩn 13 nhân sự khác, gồm các cựu quân nhân, cựu nghị sĩ, doanh nhân và giáo sư. Ảnh: Getty Images.

Ngoài Chủ tịch và Phó Chủ tịch, hội đồng mới còn có 13 thành viên là cựu quan chức, cựu nghị sĩ, sĩ quan quân đội nghỉ hưu, học giả, chuyên gia chính sách và doanh nhân.

Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, các thành viên hội đồng sẽ phục vụ với tư cách cố vấn độc lập, cung cấp các đánh giá và khuyến nghị về các vấn đề chiến lược, quốc phòng và an ninh quốc gia, nhưng không tham gia vào quá trình hoạch định hay thực thi chính sách của chính phủ.

Việc kiện toàn Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tái cơ cấu hệ thống các cơ quan tư vấn của Bộ Quốc phòng, với mục tiêu bảo đảm các khuyến nghị chính sách phù hợp với định hướng và ưu tiên an ninh quốc gia của chính quyền hiện nay.

Thanh Hằng

Nguồn: Meaww.