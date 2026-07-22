Lầu Năm Góc: Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã tiêu tốn 37,5 tỷ USD, đề nghị Quốc hội cấp thêm ngân sách

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 21/7 cho biết chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã lên tới khoảng 37,5 tỷ USD và kêu gọi Quốc hội sớm phê duyệt thêm ngân sách để duy trì các hoạt động quân sự. Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ chỉ trích cuộc chiến ngày càng tốn kém, thiếu minh bạch và không đạt được mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth điều trần tại phiên họp của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, ngày 21 tháng 7 năm 2026, tại Đồi Capitol ở Washington. Ảnh: AP.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Mỹ, ông Hegseth cho biết khoản chi 37,5 tỷ USD bao gồm các chi phí phát sinh từ chiến dịch quân sự cũng như các khoản dự kiến đến hết ngày 30/9. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ chưa giải thích cách tính con số này.

Tại phiên điều trần, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh nguồn ngân sách bổ sung là “cấp bách và cần thiết”, cảnh báo nếu không được phê duyệt, quân đội Mỹ sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc chi trả cho binh sĩ, bổ sung trang thiết bị, đạn dược cũng như duy trì các hoạt động quân sự.

Ông Hegseth đồng thời đề nghị Quốc hội thông qua gói ngân sách bổ sung khoảng 87 tỷ USD dành cho Bộ Quốc phòng, trong đó khoảng 67 tỷ USD được phân bổ cho các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027 do Tổng thống Trump đưa ra.

Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội đối với các khoản chi bổ sung phục vụ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ chỉ còn khoảng sáu tháng nữa sẽ diễn ra.

Các nghị sĩ Dân chủ đã liên tục chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng về hiệu quả của chiến dịch quân sự cũng như mức độ minh bạch của chính quyền trong việc cung cấp thông tin cho Quốc hội.

Thượng nghị sĩ Patty Murray, thành viên Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện, cho rằng Tổng thống Trump đang đe dọa mở rộng xung đột và có nguy cơ đẩy Mỹ vào một cuộc chiến kéo dài. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand chỉ trích những phát biểu của chính quyền về diễn biến chiến sự là thiếu nhất quán, khiến dư luận mất niềm tin.

Đáp lại, ông Hegseth khẳng định năng lực công nghiệp quốc phòng của Iran đã bị suy giảm đáng kể, song thừa nhận nước này vẫn duy trì các cơ sở quân sự ngầm và còn khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Xinhua, RT.