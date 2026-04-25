Xung đột Iran: Mỹ tiêu tốn 900 triệu USD/ ngày, cần 6 năm để khôi phục mức dự trữ vũ khí chủ chốt

Tính đến ngày 24/4, ngày thứ 56 kể từ khi khi xung đột với Iran bùng phát, Mỹ được cho là đã tiêu hao một phần lớn kho vũ khí chiến lược. Thậm chí có dự báo cho rằng phải mất tới 6 năm để khôi phục mức dự trữ vũ khí chủ chốt của quân đội Mỹ. Trong bối cảnh chi phí xung đột ước tính đã lên tới 35 tỷ USD, tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục. Dù ông Trump hôm 23/4 gây sức ép buộc Iran đàm phán khi tuyên bố “Tôi có rất nhiều thời gian”, các nhà phân tích cho rằng chính ông mới là người đang chịu sức ép.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Iran, Mỹ đã phóng hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk, làm cạn kiệt khoảng 30% kho dự trữ trước xung đột. Ảnh: AFP.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức nghiên cứu về ngoại giao và an ninh tại Washington, quân đội Mỹ đã tiêu hao hơn một nửa kho đạn dược cốt lõi trong 39 ngày kể từ khi xung đột bắt đầu cho tới lệnh ngừng bắn ngày 7. Vấn đề nghiêm trọng nhất là tốc độ tiêu thụ các loại vũ khí phòng thủ. Ở phía vũ khí tấn công, tình hình cũng tương tự. Tên lửa hành trình Tomahawk missile và tên lửa hành trình tàng hình tầm xa AGM-158 JASSM đều đã tiêu hao hơn 1.000 quả mỗi loại. Riêng JASSM, được đánh giá là phương tiện quan trọng để xuyên thủng hệ thống phòng không, đã mất khoảng 23% kho dự trữ và cần khoảng 4 năm để bổ sung.

Cố vấn cấp cao của CSIS, Mark Cancian, nhận định: dù Mỹ vẫn còn đủ dự trữ với nhiều loại đạn dược, một số loại quan trọng cho tấn công mặt đất và phòng thủ tên lửa vốn đã thiếu hụt từ trước, nay càng trở nên khan hiếm hơn.

Trong khi Nhà Trắng chưa công bố chính thức chi phí, các chuyên gia ước tính tổng chi tiêu dao động từ 28 đến 35 tỷ USD, tương đương khoảng 900 triệu USD mỗi ngày. Báo The New York Times (NYT) ngày 24/4 cho biết quân đội Mỹ đã tập trung hỏa lực mạnh trong giai đoạn đầu, riêng hai ngày đầu đã sử dụng lượng đạn dược trị giá 5,6 tỷ USD. Chính phủ Mỹ đã đề nghị Quốc hội phê duyệt 350 tỷ USD trong ngân sách tài khóa 2027 để bổ sung kho vũ khí.

Trong bối cảnh lo ngại và bất mãn của người dân Mỹ gia tăng do chi phí xung đột leo thang, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tiếp tục giảm mạnh. Theo khảo sát của NYT công bố cùng ngày, tỷ lệ không ủng hộ đã lên mức cao kỷ lục 58% kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ hai vào tháng 1 năm ngoái, trong khi tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt 39%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau cuộc gặp với các phái viên từ nhiều quốc gia để thảo luận về đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Lebanon tại văn phòng Nhà Trắng, hôm 23 tháng 4 năm 2026. Ảnh: EPA.

Ngay cả cử tri độc lập cũng đang rời xa ông. Khảo sát của Trường Luật Đại học Marquette cho thấy tỷ lệ ủng hộ trong nhóm này giảm xuống còn 28%, giảm hơn 10 điểm phần trăm so với thời điểm ngay sau lễ nhậm chức.

Một khảo sát của Fox News công bố ngày 22/4 cho thấy 70% cử tri Mỹ nhận định nền kinh tế đang xấu đi, tăng mạnh so với mức 55% của một năm trước. NYT nhận định, trong bối cảnh xung đột Iran đẩy giá dầu tăng mạnh, ngày càng nhiều người dân Mỹ bày tỏ lo ngại về tình hình kinh tế.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun