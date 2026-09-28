Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo triển khai các dự án đường giao thông trọng điểm

Sáng 28/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng đã đi kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án đường giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo thi công tuyến đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa (cũ); Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh thi công Dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa (cũ).

Thông tin từ chủ đầu tư cho biết, Dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa (cũ) đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng; khối lượng thi công đạt khoảng 85% hợp đồng. Hiện nay, một số hạng mục đang được triển khai thi công, gồm: cầu Đống; bê tông thảm nhựa khoảng hơn 700m; lát vỉa hè và trồng cây xanh.

Hạng mục cầu Đống thuộc Dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, thành phố Thanh Hóa (cũ) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 401/TB-UBND ngày 18/8/2026, dự án phải hoàn thành toàn bộ vào ngày 30/9. Tuy nhiên, tiến độ của dự án đã bị ảnh hưởng do yếu tố thời tiết, mưa nhiều gây khó khăn cho việc tổ chức thi công và cung cấp vật liệu. Hiện chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, tiếp tục duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 15/10/2026.

Qua kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng kế hoạch và tổ chức thi công cụ thể đối với từng hạng mục, từng phần việc; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo thi công tuyến đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514.

Đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 đang được nhà thầu thi công theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chỉ đạo đẩy nhanh thi công tuyến đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514.

Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công theo đúng kế hoạch.

Các sở, ngành liên quan hướng dẫn, phối hợp với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ngay khi có đề xuất, kiến nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu; kiên quyết xử lý đối với những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, không tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật liệu để thi công.

Các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tận dụng tối đa mặt bằng đã được bàn giao để tổ chức thi công đồng loạt, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn và vệ sinh môi trường. Tập trung hoàn thành dứt điểm từng đoạn tuyến, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và tính kết nối để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo từng phân đoạn, sớm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

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