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Công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm không đúng quy định

Linh Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về tình trạng lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

Công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm không đúng quy định

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về tình trạng lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

Công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, dạy thêm không đúng quy định

Thực hiện Công văn số 6241/BGDĐT-VP, ngày 15/9/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 19635/UBND-VHXH, ngày 16/9/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường kiểm tra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân và công dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến tình trạng lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định trên địa bàn tỉnh có thể phản ánh qua số điện thoại: 081.369.5858.

Việc công khai đường dây tiếp nhận phản ánh nhằm góp phần bảo đảm hoạt động dạy thêm, học thêm và công tác thu, chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động giáo dục.

Linh Hương

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