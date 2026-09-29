Phần Lan phải hợp tác với Israel, dù muốn hay không

Trong tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen khẳng định Helsinki cần duy trì hợp tác quốc phòng lâu dài với Israel, trong bối cảnh quan hệ hợp tác này đang vấp phải chỉ trích trong nước liên quan đến cuộc xung đột tại Gaza.

Ông Häkkänen cho biết các hệ thống vũ khí của Israel mà Phần Lan mua trong những năm gần đây đóng vai trò quan trọng đối với năng lực quốc phòng của nước này. Trong đó có hệ thống phòng không David’s Sling, tên lửa Gabriel 5 và các hệ thống tên lửa chống tăng thuộc dòng Spike.

Theo Bộ trưởng Häkkänen, việc sử dụng các hệ thống này tạo ra mối liên kết lâu dài với các nhà cung cấp Israel, bao gồm nhu cầu về phụ tùng, cập nhật phần mềm, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. Ông nhấn mạnh thực tế này buộc Phần Lan phải hợp tác với Israel, dù muốn hay không.

Phần Lan và Israel đã gia hạn thỏa thuận hợp tác về trang thiết bị quốc phòng với thời hạn 10 năm, đến năm 2034. Thỏa thuận bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và mua sắm, đồng thời thiết lập một nhóm điều phối chung họp ít nhất mỗi năm một lần.

Hồi giữa tháng 9, ông Häkkänen đã thăm Lebanon và Israel. Tại Israel, ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, tìm hiểu hệ thống phòng không David’s Sling mà Phần Lan đã đặt mua và thăm các doanh nghiệp sản xuất những hệ thống được trang bị cho lực lượng quốc phòng Phần Lan. Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác và bảo đảm các năng lực quốc phòng cần thiết.

Chuyến thăm và việc duy trì hợp tác quốc phòng với Israel đã vấp phải chỉ trích từ một số đảng đối lập tại Phần Lan. Các ý kiến chỉ trích cho rằng hợp tác quốc phòng với Israel cần được xem xét trong bối cảnh cuộc xung đột tại Gaza. Trong khi đó, ông Häkkänen khẳng định việc duy trì hợp tác là cần thiết để bảo đảm năng lực quốc phòng của Phần Lan.

Trước đó, ông Häkkänen cho biết hệ thống David’s Sling có vòng đời dự kiến khoảng 30 năm và việc cắt đứt hợp tác với Israel sẽ gây rủi ro đối với năng lực quốc phòng của Phần Lan.

Thanh Hằng