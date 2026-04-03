EU viện trợ hơn 1 tỷ Euro cho Ukraine

Ngày 1/4/ Liên minh châu Âu (EU) đã công bố gói viện trợ tài chính mới cho Ukraine với 1,4 tỷ euro (1,63 tỷ USD) lợi nhuận từ lãi suất phát sinh trên các tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga, với số tiền này sẽ được chuyển vào các chương trình hỗ trợ Ukraine.

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu, số tiền trên đến từ lãi suất phát sinh trên các khoản tiền mặt liên quan đến tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga do các tổ chức lưu ký chứng khoán trung ương quản lý — các định chế tài chính giữ và thanh toán chứng khoán như trái phiếu và cổ phiếu — sau khi các tài sản cơ sở bị phong tỏa theo lệnh trừng phạt của EU. Đây là lần chuyển khoản thứ tư thuộc loại này, bao gồm lợi nhuận tích lũy trong nửa cuối năm 2025, sau các khoản trước đó được chuyển vào tháng 8/2025.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết số tiền 1,4 tỷ euro sẽ được sử dụng để “duy trì hoạt động của Nhà nước Ukraine, bảo đảm các dịch vụ công thiết yếu và hỗ trợ Quân đội Ukraine.”

Khoảng 95% số tiền sẽ được phân bổ thông qua Cơ chế Hợp tác Cho vay Ukraine, cơ chế này cung cấp hỗ trợ không hoàn lại nhằm giúp Ukraine trả các khoản vay hỗ trợ tài chính vĩ mô từ EU, cũng như các khoản vay từ các nước G7 theo cùng cơ chế.

Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Ảnh: PBS

Trong khi đó trên thực đia theo hãng tin Reuters ngày 2/4, trong tháng qua, Ukraine đã tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, triển khai các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái mạnh nhất nhằm vào các cảng ở biển Baltic trong hơn bốn năm chiến sự. Khoảng 40% năng lực xuất khẩu dầu của Nga đã bị ngừng do các cuộc tấn công trên, do đóng cửa đường ống Druzhba tại Ukraine và do hoạt động thu giữ các tàu chở dầu có liên quan đến Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi các cuộc tấn công là các hành động khủng bố và cho biết Nga đang nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, năng lượng, giao thông và hạ tầng cảng của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Theo thông báo, các đòn tấn công được thực hiện bằng máy bay chiến thuật, thiết bị bay không người lái, tên lửa và pháo binh, nhắm vào một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, các cơ sở phục vụ hoạt động quân sự, cũng như các địa điểm sản xuất, lưu trữ và phóng thiết bị bay không người lái tầm xa. Ngoài ra, các khu vực tập kết tạm thời của lực lượng Ukraine và các tay súng nước ngoài tại 144 địa điểm cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Lê Hà.

Nguồn: Brussels times, Reuters, Tass