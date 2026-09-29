Nguy cơ Nga - NATO đối đầu trực tiếp liên quan Kaliningrad

Đại sứ quán Nga tại Bỉ mới đây cảnh báo việc NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad với phần lãnh thổ còn lại của Nga sẽ làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp, đồng thời tuyên bố Moskva có các phương tiện cần thiết để bảo vệ lãnh thổ.

Theo tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại Bỉ được TASS dẫn lại, cơ quan này đã chuyển tới Ban Thư ký quốc tế NATO và Bộ Ngoại giao Bỉ lập trường của Moskva về vấn đề trên. Đại sứ quán Nga cho rằng chính sách của lãnh đạo NATO và các nước thành viên đang làm gia tăng đáng kể nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Đại sứ quán Nga nhấn mạnh Moskva có các phương tiện cần thiết để ứng phó với nguy cơ bị tấn công và tuyên bố sẵn sàng sử dụng “toàn bộ kho vũ khí hiện có” nếu các nước NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad với phần lãnh thổ còn lại của Nga.

Cơ quan ngoại giao Nga đồng thời kêu gọi các nước thành viên NATO kiềm chế những tuyên bố và hành động có thể làm gia tăng căng thẳng, nhằm ngăn chặn nguy cơ dẫn tới một cuộc đối đầu quy mô lớn.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ của Nga nằm bên bờ biển Baltic, tách biệt với phần lãnh thổ chính của nước này và nằm giữa Ba Lan và Litva, hai thành viên NATO. Vị trí của Kaliningrad khiến khu vực này trở thành một trong những điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa Nga và NATO.

Cảnh báo của Nga được đưa ra trong bối cảnh NATO gần đây tăng cường các hoạt động quân sự tại sườn Đông. Khoảng một tháng trước, NATO tiến hành một cuộc diễn tập trên không tại khu vực Đông Bắc Ba Lan, gần Kaliningrad, với sự tham gia của máy bay chiến đấu Mỹ và Na Uy, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3A Sentry, máy bay tiếp dầu cùng máy bay tác chiến điện tử EA-37B của Mỹ.

Theo Bộ Tư lệnh tác chiến Ba Lan, cuộc diễn tập do NATO phối hợp tổ chức và không liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của không quân Nga. Mục tiêu của cuộc diễn tập là nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng đồng minh và thực hành các kịch bản tác chiến trên không.

Thanh Hằng