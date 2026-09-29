Mỹ triển khai “các năng lực tình báo và không gian mạng tiên tiến” bảo vệ bầu cử

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa chỉ đạo Lầu Năm Góc tăng cường sử dụng năng lực tình báo và không gian mạng nhằm phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa các hoạt động can thiệp từ nước ngoài vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Trong bản ghi nhớ đề ngày 22/9 và được công bố ngày 28/9, ông Hegseth yêu cầu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ và lãnh đạo các cơ quan hỗ trợ tác chiến ưu tiên sử dụng các năng lực tình báo và không gian mạng để ngăn các đối tượng nước ngoài can thiệp vào hệ thống dân chủ Mỹ.

Bản ghi nhớ yêu cầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ triển khai hoạt động thu thập và phân tích thông tin về các mối đe dọa từ nước ngoài đối với bầu cử Mỹ, phù hợp với luật pháp, quy định và các chính sách, chỉ thị liên quan. Tướng Joshua Rudd, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ, được yêu cầu sử dụng các năng lực và thẩm quyền hiện có, phối hợp với Bộ An ninh Nội địa Mỹ, để ứng phó với các mối đe dọa mạng tiềm tàng từ nước ngoài nhằm vào cơ sở hạ tầng bầu cử.

Theo Lầu Năm Góc, các lực lượng và cơ quan liên quan sẽ triển khai “các năng lực tình báo và không gian mạng tiên tiến” nhằm xác định, ngăn chặn và vô hiệu hóa các hoạt động can thiệp của nước ngoài vào tiến trình dân chủ Mỹ, đồng thời bảo đảm các quyền tự do cơ bản

Ông Hegseth khẳng định khả năng tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng là một nguyên tắc quan trọng của nền dân chủ Mỹ, đồng thời gọi việc bảo đảm và bảo vệ khả năng này là “nhiệm vụ không được phép thất bại”.

Tuy nhiên, thông báo của ông Hegseth được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump thu hẹp đáng kể hoạt động của Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA), cơ quan thuộc DHS được thành lập nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng bầu cử. Tuần trước, CISA công bố kế hoạch bảo vệ cơ sở hạ tầng bầu cử, trong đó xác định các mối đe dọa tiềm tàng đối với hệ thống bầu cử và các dịch vụ cơ quan này cung cấp cho giới chức bầu cử nhằm bảo vệ quá trình bỏ phiếu.

Các động thái trên được đưa ra chỉ vài tuần trước ngày bầu cử 3/11, trong khi hoạt động bỏ phiếu sớm đã bắt đầu.

Việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và Bộ Tư lệnh Không gian mạng hỗ trợ bảo đảm an ninh mạng cho bầu cử vốn là hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bầu cử, các tổ chức dân quyền và một số quan chức bầu cử thuộc đảng Dân chủ đang theo dõi những dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Trump có thể can thiệp vào hoạt động bỏ phiếu hoặc kiểm phiếu.

Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra các tuyên bố cho rằng bầu cử Mỹ tồn tại tình trạng gian lận, đồng thời tìm cách thay đổi một số quy trình bầu cử lâu nay. Tòa án Tối cao Mỹ đã ngăn một nỗ lực của ông Trump nhằm hạn chế bỏ phiếu qua thư, nhưng cho phép sử dụng cơ sở dữ liệu liên bang để kiểm tra quốc tịch của cử tri.

Thúy Hà