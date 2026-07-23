EU phê duyệt Anh tham gia gói cho vay 90 tỷ euro hỗ trợ Ukraine

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí phê duyệt Vương quốc Anh tham gia khuôn khổ khoản cho vay trị giá 90 tỷ euro (khoảng 103 tỷ USD), nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về quốc phòng và ngân sách của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

EU phê duyệt Anh tham gia gói cho vay 90 tỷ euro hỗ trợ Ukraine. Ảnh: Anadolu.

Theo tuyên bố của Hội đồng châu Âu ngày 22/7, quyết định này cho phép Ukraine sử dụng nguồn tài chính từ Chương trình Cho vay Hỗ trợ Ukraine để mua sắm các trang thiết bị và sản phẩm quốc phòng quan trọng từ các nhà sản xuất của Anh. Các doanh nghiệp quốc phòng Anh sẽ được tham gia cơ chế này cùng với các nhà cung cấp đến từ các quốc gia thành viên EU, các nước thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu - Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EEA-EFTA) và các quốc gia đối tác khác đủ điều kiện.

Phát biểu sau quyết định trên, Ngoại trưởng Ireland Helen McEntee, đại diện nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, nhấn mạnh rằng đoàn kết với Ukraine tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu của khối. Theo bà, việc phê duyệt sự tham gia của Anh phản ánh cam kết chung giữa EU và London trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi cuộc xung đột với Nga chấm dứt và đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài.

Trong tổng gói cho vay 90 tỷ euro, khoảng 60 tỷ euro sẽ được dành để đầu tư phát triển năng lực công nghiệp quốc phòng của Ukraine và mua sắm các sản phẩm quân sự. Khoảng 30 tỷ euro còn lại sẽ được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách nhà nước và ổn định kinh tế của Ukraine.

Trong tổng gói cho vay 90 tỷ euro, khoảng 60 tỷ euro sẽ được dành cho quốc phòng và mua sắm khí tài quân sự của Ukraine. Ảnh: Atlantic Council.

Quyết định này được đưa ra sau khi EU và Anh ký thỏa thuận đóng góp tài chính vào ngày 13/7. Theo Hội đồng châu Âu, Anh đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tham gia cơ chế với tư cách một quốc gia đối tác, bao gồm cam kết đóng góp tương xứng vào chi phí huy động vốn, thiết lập quan hệ đối tác về an ninh và quốc phòng với EU, đồng thời đã cung cấp đáng kể các khoản hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.

Hội đồng châu Âu dự kiến sẽ chính thức thông qua quyết định bằng thủ tục văn bản trong những ngày tới trước khi văn bản có hiệu lực sau khi được công bố trên Công báo của EU.

Đến nay, khoảng 8,1 tỷ euro đã được giải ngân theo khuôn khổ khoản vay này, trong đó 3,2 tỷ euro dành cho hỗ trợ ngân sách và gần 4,9 tỷ euro phục vụ lĩnh vực quốc phòng. Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục giải ngân khoảng 28,3 tỷ euro từ gói quốc phòng trong năm 2026.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.