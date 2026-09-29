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EU chưa đạt thỏa thuận bổ sung tên lửa Patriot cho Ukraine

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Kế hoạch đề nghị các nước thành viên EU sử dụng tên lửa Patriot từ kho dự trữ để hỗ trợ Ukraine hiện chưa nhận được cam kết cụ thể nào, trong bối cảnh nguồn cung tên lửa đánh chặn đang chịu áp lực.

EU chưa đạt thỏa thuận bổ sung tên lửa Patriot cho Ukraine

Kế hoạch đề nghị các nước thành viên EU sử dụng tên lửa Patriot từ kho dự trữ để hỗ trợ Ukraine hiện chưa nhận được cam kết cụ thể nào, trong bối cảnh nguồn cung tên lửa đánh chặn đang chịu áp lực.

EU chưa đạt thỏa thuận bổ sung tên lửa Patriot cho Ukraine

Phát biểu sau cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng EU ngày 28/9, cao ủy EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết, chưa có quốc gia thành viên nào chấp thuận đề xuất chuyển tên lửa Patriot từ kho dự trữ của mình cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Ukraine đang cần tăng cường năng lực phòng không trước mùa đông.

Theo kế hoạch, các nước cung cấp trước số tên lửa hiện có và có thể được hoàn trả chi phí thông qua nguồn tài chính của EU trong tương lai.

Ukraine hiện phụ thuộc đáng kể vào các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất để đối phó với một số loại tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, nguồn cung tên lửa đánh chặn trên thị trường quốc tế đang chịu áp lực do nhu cầu tăng cao và năng lực sản xuất cần thời gian để mở rộng.

Theo kế hoạch của EU, Ukraine có thể sử dụng nguồn tài chính từ các chương trình hỗ trợ của khối để mua thêm vũ khí, trong đó có tên lửa Patriot từ các dây chuyền sản xuất trong tương lai. Tuy nhiên, việc sản xuất mới không thể đáp ứng ngay nhu cầu trước mắt, khiến các kho dự trữ hiện có trở thành nguồn cung quan trọng trong ngắn hạn.

Bên cạnh vấn đề Patriot, các bộ trưởng EU cũng nhất trí phân bổ khoảng 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu để hoàn trả một phần chi phí cho các quốc gia thành viên đã cung cấp trang bị cho Ukraine. Một phần nguồn tiền sẽ được dành cho mua sắm chung và hỗ trợ hoạt động đào tạo.

EU đồng thời đang thúc đẩy các cơ chế tài chính dài hạn dành cho Ukraine, trong đó có khoản vay dự kiến khoảng 90 tỷ euro cho giai đoạn đến năm 2027 và nguồn vốn từ chương trình SAFE nhằm hỗ trợ năng lực quốc phòng của các nước thành viên.

Trong ngắn hạn, việc bổ sung tên lửa Patriot cho Ukraine vẫn phụ thuộc chủ yếu vào quyết định của từng quốc gia sở hữu hệ thống và khả năng cân đối kho dự trữ với nhu cầu phòng không trong nước.

Thu Uyên

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