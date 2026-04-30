EU đề xuất giải ngân gần 2,8 tỷ euro hỗ trợ Ukraine

Ủy viên phụ trách chính sách láng giềng và mở rộng của Liên minh châu Âu (EU) Marta Kos đã đề xuất Hội đồng châu Âu phê duyệt việc giải ngân gần 2,8 tỷ euro (tương đương 3,27 tỷ USD) cho Ukraine trong khuôn khổ Cơ chế Hỗ trợ Ukraine. Khoản hỗ trợ này được thực hiện sau khi Chính phủ Ukraine hoàn thành một số cải cách theo các điều kiện đã thống nhất với EU.

Hình ảnh lá cờ Liên minh châu Âu và cờ Ukraine tung bay trước tháp đồng hồ Big Ben. Nguồn: Getty Images.

Theo bà Marta Kos, Ukraine đã đáp ứng đầy đủ các “mốc cải cách” cần thiết để chuyển sang giai đoạn giải ngân tiếp theo. Bà nhấn mạnh: khi Ukraine thực hiện các cam kết, thì châu Âu cũng phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình, đồng thời khẳng định đây là cơ sở để EU chính thức đề xuất phân bổ khoản hỗ trợ mới.

Bà Marta Kos cũng khẳng định EU sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Ukraine và Quốc hội Ukraine nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách, qua đó hỗ trợ nước này tiến gần hơn tới mục tiêu hội nhập Liên minh châu Âu.

Ủy viên phụ trách chính sách láng giềng và mở rộng của Liên minh châu Âu (EU) Marta Kos. Ảnh: UNITED24

Theo kế hoạch, khoản hỗ trợ gần 2,8 tỷ euro này dự kiến sẽ được giải ngân vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới, sau khi được Hội đồng châu Âu thông qua. Đây được xem là đợt giải ngân cuối cùng trong khuôn khổ gói cải cách hiện hành, trước khi hai bên thống nhất bộ tiêu chí mới cho các giai đoạn hỗ trợ tiếp theo.

Trước đó, Hội đồng Liên minh châu Âu đã thông qua việc điều chỉnh khung ngân sách dài hạn giai đoạn 2021–2027, qua đó cho phép triển khai khoản vay lên tới 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026–2027, nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế – xã hội của nước này trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Cùng với đó, Liên minh châu Âu cũng đã thông qua gói biện pháp trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga, bao gồm hơn 100 biện pháp hạn chế đối với cá nhân và tổ chức, đồng thời tăng cường siết chặt các lĩnh vực năng lượng và đội tàu vận tải bị nghi hoạt động “không chính thức” trên thị trường dầu mỏ.

Vân Bình

Nguồn: United24