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Mỹ cáo buộc âm mưu nhằm vào căn cứ RAF Fairford có bàn tay nước ngoài

Thúy Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng vụ việc bị nghi là âm mưu tấn công gần căn cứ không quân RAF Fairford của Anh, nơi quân đội Mỹ sử dụng, “rõ ràng có bàn tay của một thế lực nước ngoài”. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho nhận định này.

Mỹ cáo buộc âm mưu nhằm vào căn cứ RAF Fairford có bàn tay nước ngoài

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng vụ việc bị nghi là âm mưu tấn công gần căn cứ không quân RAF Fairford của Anh, nơi quân đội Mỹ sử dụng, “rõ ràng có bàn tay của một thế lực nước ngoài”. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho nhận định này.

Mỹ cáo buộc âm mưu nhằm vào căn cứ RAF Fairford có bàn tay nước ngoài

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 28/9, ông Rubio đánh giá những gì xảy ra tại Anh cuối tuần qua là “một tình huống rất nghiêm trọng”, đồng thời cho biết có những thông tin ông chưa thể công khai và khả năng sẽ xuất hiện thêm chi tiết về sự liên quan của các thế lực nước ngoài trong những ngày tới.

Tuyên bố được đưa ra sau khi cảnh sát chống khủng bố Anh bắt giữ 5 người đàn ông gần căn cứ RAF Fairford, thuộc hạt Gloucestershire, ngày 27/9. Cả 5 đều là công dân Anh, sống tại London và ở độ tuổi 20.

Những người này bị bắt sau khi cảnh sát nhận được thông tin từ một nông dân địa phương về 3 xe tải màu trắng di chuyển theo hướng tiến về căn cứ. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ các phương tiện có thể chở vật liệu nổ và điều tra khả năng những người này chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố.

Ngày 28/9, cảnh sát chống khủng bố Anh cho biết đang xem xét khả năng một số cá nhân có thể đã hành động thay mặt cho một quốc gia nước ngoài. 5 nghi phạm sau đó được tại ngoại trong khi chờ điều tra. Tuy nhiên, nhà chức trách nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào.

RAF Fairford là căn cứ quân sự của Anh được quân đội Mỹ sử dụng và từng là nơi triển khai các máy bay ném bom Mỹ tham gia các chiến dịch quân sự trong khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày 28/9 cho biết, London đang phối hợp “rất chặt chẽ” với Washington trong sự việc và ông sẽ không cho các nghi phạm tại ngoại. Khi được hỏi liệu vụ việc có liên quan Iran hay không, ông Trump trả lời: “Có thể”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ngoại trưởng Rubio cũng đặt vụ việc trong bối cảnh những mối đe dọa nhằm vào lợi ích của Mỹ ở nước ngoài, đặc biệt là từ Iran. Ông nói: “Chúng ta đang phải đối mặt với những lực lượng trên thế giới, chẳng hạn Iran, đã công khai đe dọa tấn công các lợi ích của Mỹ trên toàn cầu. Chúng tôi luôn coi những mối đe dọa đó rất nghiêm túc”.

Iran là một trong những hướng điều tra được chú ý do Tehran từng tuyên bố RAF Fairford là một mục tiêu hợp pháp. Tuy nhiên, Đại sứ quán Iran tại London phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc.

Thúy Hà

Từ khóa:

#Anh #Căn cứ không quân #Quân đội Mỹ #Âm mưu #Vụ việc #Cảnh sát #Tấn công

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