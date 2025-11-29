Lãnh đạo Hungary - Nga thảo luận về an ninh năng lượng và tình hình Ukraine

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã có cuộc gặp kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ tại điện Kremlin với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin, thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đặc biệt là an ninh năng lượng cùng những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hội đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin, ngày 28/11/2025. Ảnh: Vladimir Gerdo/TASS.

Phát biểu tại cuộc gặp ngày 28.11, Thủ tướng Orban nhấn mạnh: “Chúng ta có nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng và không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, bất chấp các áp lực bên ngoài. Năng lượng Nga là nền tảng đảm bảo nguồn cung cho Hungary cả hiện tại và tương lai”. Ông cũng cho biết Hungary cam kết duy trì nhu cầu dầu khí Nga với giá cả hợp lý để đảm bảo an ninh năng lượng trong mùa đông năm nay và năm tới.

Liên quan tới cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, thủ tướng Orban cho biết, Ukraine là nước láng giềng của Hungary, do đó Budapest cảm nhận rõ ràng tác động của cuộc xung đột, trong đó có những thiệt hại kinh tế đáng kể do các hoạt động chiến sự gây ra, ảnh hưởng đến kinh tế của Hungary và cả châu Âu. Theo ông, Hungary luôn mong muốn hòa bình và hy vọng các sáng kiến hòa bình mới được công bố sẽ dẫn đến hòa bình thực sự. Thủ tướng Orban một lần nữa khẳng định rằng Hungary sẵn sàng làm nơi tổ chức các cuộc đàm phán và hỗ trợ quá trình kết thúc thành công cuộc xung đột.

Về phần mình, Tổng thống Putin đánh giá cao “quan điểm cân bằng” của ông Orban về tình hình Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác giữa Nga và Hungary đang phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của hai quốc gia. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết sẵn sàng tiếp tục hợp tác toàn diện với Hungary, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, bất chấp những thách thức từ bên ngoài.

Theo giới quan sát, chuyến thăm Moskva lần thứ hai trong vòng một năm qua của thủ tướng Orban một lần nữa khẳng định vị trí đặc biệt của Hungary – một trong số ít quốc gia Liên minh châu Âu vẫn duy trì nhập khẩu khối lượng lớn nhiên liệu hóa thạch từ Nga.

Ngọc Liên

Nguồn: DRM News/Kremlin.ru.