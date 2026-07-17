Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Lãnh đạo Đức - Pháp tăng cường phối hợp an ninh, quốc phòng, tái khẳng định ủng hộ Ukraine

Thu Uyên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có cuộc hội đàm tại thành phố Bergisch Gladbach, miền Tây nước Đức, nhằm tăng cường phối hợp về an ninh, quốc phòng và các ưu tiên chiến lược của Liên minh châu Âu (EU), trước thềm cuộc tham vấn liên chính phủ Pháp - Đức diễn ra ngày 17/7.

Lãnh đạo Đức - Pháp tăng cường phối hợp an ninh, quốc phòng, tái khẳng định ủng hộ Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có cuộc hội đàm tại thành phố Bergisch Gladbach, miền Tây nước Đức, nhằm tăng cường phối hợp về an ninh, quốc phòng và các ưu tiên chiến lược của Liên minh châu Âu (EU), trước thềm cuộc tham vấn liên chính phủ Pháp - Đức diễn ra ngày 17/7.

Lãnh đạo Đức - Pháp tăng cường phối hợp an ninh, quốc phòng, tái khẳng định ủng hộ Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại thành phố Bergisch Gladbach, miền Tây nước Đức. Ảnh: Getty Images.

Đón tiếp Tổng thống Macron tại Cung điện Bensberg ngày 16/7, Thủ tướng Merz cho biết hai bên sẽ tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm, gồm chính sách kinh tế, năng lượng, an ninh và quốc phòng, đồng thời trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và châu Âu trước cuộc họp chính thức giữa hai chính phủ.

Về phần mình, Tổng thống Macron cho biết chương trình nghị sự không chỉ bao gồm quan hệ song phương và các ưu tiên của EU, mà còn tập trung thúc đẩy các dự án hợp tác quốc phòng chung giữa hai nước, trong đó có hệ thống cảnh báo sớm, tăng cường năng lực tấn công tầm xa và phát triển năng lực phòng thủ châu Âu.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật, đặc biệt là việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bảo đảm hòa bình và an ninh tại châu Âu, cũng như tình hình tại Trung Đông.

Lãnh đạo Đức - Pháp tăng cường phối hợp an ninh, quốc phòng, tái khẳng định ủng hộ Ukraine

Đức - Pháp thúc đẩy các dự án hợp tác quốc phòng chung giữa hai nước. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, sáng 17/7, Thủ tướng Merz và Tổng thống Macron sẽ đồng chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp - Đức tại căn cứ không quân Nörvenich, trước khi tham dự cuộc tham vấn liên chính phủ giữa hai nước tại Cung điện Augustusburg ở thành phố Brühl.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Berlin và Paris đang nỗ lực củng cố vai trò đầu tàu của châu Âu về quốc phòng, sau khi EU nhất trí đẩy mạnh đầu tư vào năng lực quân sự, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược và duy trì hỗ trợ lâu dài đối với Ukraine.

Giới quan sát cho rằng kết quả các cuộc tham vấn lần này có thể tạo động lực cho nhiều dự án quốc phòng chung của châu Âu trong thời gian tới, nhất là các chương trình phát triển hệ thống phòng không, năng lực răn đe tầm xa và công nghiệp quốc phòng chung.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.

Tin liên quan:
  • Lãnh đạo Đức - Pháp tăng cường phối hợp an ninh, quốc phòng, tái khẳng định ủng hộ Ukraine
    Lãnh đạo Pháp và Hy Lạp tái khẳng định cam kết tăng cường “trụ cột châu Âu” ...

    Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Athen ngày 25/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã nhấn mạnh nhu cầu tăng cường tự chủ chiến lược của Liên minh châu Âu EU khi môi trường an ninh quốc tế ngày càng bất ổn và xuất hiện hoài nghi về mức độ phụ thuộc vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.

  • Lãnh đạo Đức - Pháp tăng cường phối hợp an ninh, quốc phòng, tái khẳng định ủng hộ Ukraine
    Lãnh đạo “Liên minh tự nguyện” họp tại Paris, tái khẳng định cam kết hỗ trợ ...

    Lãnh đạo khoảng 25 quốc gia và chính phủ thuộc “Liên minh tự nguyện” sẽ nhóm họp tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 14/7 nhằm thảo luận việc tăng cường hỗ trợ Ukraine, trước thềm lễ duyệt binh Quốc khánh Pháp. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh phương Tây muốn khẳng định cam kết lâu dài đối với Kiev bất chấp cuộc xung đột kéo dài với Nga.

  • Lãnh đạo Đức - Pháp tăng cường phối hợp an ninh, quốc phòng, tái khẳng định ủng hộ Ukraine
    Lãnh đạo Đức - Mỹ điện đàm về Iran, Ukraine

    Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã có cuộc điện đàm “tốt đẹp” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên thảo luận về tình hình eo biển Hormuz, vấn đề hạt nhân Iran và triển vọng giải pháp hòa bình tại Ukraine. Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Đức tiếp tục đối mặt nhiều thách thức chính trị trong nước.

Từ khóa:

#An ninh #tăng cường #Ukraine #Chính phủ #Liên minh châu âu #Lãnh đạo #Tổng thống pháp #Emmanuel macron #phối hợp #Chiến lược

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Brazil tuyên bố đáp trả thuế quan của Mỹ, khởi kiện lên WTO

Brazil tuyên bố đáp trả thuế quan của Mỹ, khởi kiện lên WTO

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Brazil mới đây tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa chính thức đối với Mỹ, sau khi Washington áp thuế bổ sung 25% lên hàng hóa xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời cho biết sẽ kích hoạt Luật Đối ứng và đưa vụ việc ra cơ chế...
Ukraine bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng

Ukraine bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/7 đã bổ nhiệm ông Yevgeniy Khmara, một quan chức tình báo kỳ cựu, làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng, chỉ một ngày sau khi miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng theo đường lối cải cách Mykhailo Fedorov.
Ba Lan liên tiếp chặn máy bay quân sự Nga trên Biển Baltic

Ba Lan liên tiếp chặn máy bay quân sự Nga trên Biển Baltic

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan tiếp tục phải điều tiêm kích xuất kích khẩn cấp để chặn ba máy bay quân sự Nga hoạt động trên Biển Baltic, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp lực lượng không quân nước này phải triển khai ứng phó trước các hoạt động quân sự của Moskva gần sườn đông NATO.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh