Lãnh đạo Đức - Pháp tăng cường phối hợp an ninh, quốc phòng, tái khẳng định ủng hộ Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có cuộc hội đàm tại thành phố Bergisch Gladbach, miền Tây nước Đức, nhằm tăng cường phối hợp về an ninh, quốc phòng và các ưu tiên chiến lược của Liên minh châu Âu (EU), trước thềm cuộc tham vấn liên chính phủ Pháp - Đức diễn ra ngày 17/7.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại thành phố Bergisch Gladbach, miền Tây nước Đức. Ảnh: Getty Images.

Đón tiếp Tổng thống Macron tại Cung điện Bensberg ngày 16/7, Thủ tướng Merz cho biết hai bên sẽ tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm, gồm chính sách kinh tế, năng lượng, an ninh và quốc phòng, đồng thời trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và châu Âu trước cuộc họp chính thức giữa hai chính phủ.

Về phần mình, Tổng thống Macron cho biết chương trình nghị sự không chỉ bao gồm quan hệ song phương và các ưu tiên của EU, mà còn tập trung thúc đẩy các dự án hợp tác quốc phòng chung giữa hai nước, trong đó có hệ thống cảnh báo sớm, tăng cường năng lực tấn công tầm xa và phát triển năng lực phòng thủ châu Âu.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật, đặc biệt là việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bảo đảm hòa bình và an ninh tại châu Âu, cũng như tình hình tại Trung Đông.

Đức - Pháp thúc đẩy các dự án hợp tác quốc phòng chung giữa hai nước. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, sáng 17/7, Thủ tướng Merz và Tổng thống Macron sẽ đồng chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp - Đức tại căn cứ không quân Nörvenich, trước khi tham dự cuộc tham vấn liên chính phủ giữa hai nước tại Cung điện Augustusburg ở thành phố Brühl.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Berlin và Paris đang nỗ lực củng cố vai trò đầu tàu của châu Âu về quốc phòng, sau khi EU nhất trí đẩy mạnh đầu tư vào năng lực quân sự, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược và duy trì hỗ trợ lâu dài đối với Ukraine.

Giới quan sát cho rằng kết quả các cuộc tham vấn lần này có thể tạo động lực cho nhiều dự án quốc phòng chung của châu Âu trong thời gian tới, nhất là các chương trình phát triển hệ thống phòng không, năng lực răn đe tầm xa và công nghiệp quốc phòng chung.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.