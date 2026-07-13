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Lãnh đạo “Liên minh tự nguyện” họp tại Paris, tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine

Bích Hồng
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(Baothanhhoa.vn) - Lãnh đạo khoảng 25 quốc gia và chính phủ thuộc “Liên minh tự nguyện” sẽ nhóm họp tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 14/7 nhằm thảo luận việc tăng cường hỗ trợ Ukraine, trước thềm lễ duyệt binh Quốc khánh Pháp. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh phương Tây muốn khẳng định cam kết lâu dài đối với Kiev bất chấp cuộc xung đột kéo dài với Nga.

Lãnh đạo “Liên minh tự nguyện” họp tại Paris, tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine

Lãnh đạo khoảng 25 quốc gia và chính phủ thuộc “Liên minh tự nguyện” sẽ nhóm họp tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 14/7 nhằm thảo luận việc tăng cường hỗ trợ Ukraine, trước thềm lễ duyệt binh Quốc khánh Pháp. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh phương Tây muốn khẳng định cam kết lâu dài đối với Kiev bất chấp cuộc xung đột kéo dài với Nga.

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Lãnh đạo “Liên minh tự nguyện” họp tại Paris, tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các lãnh đạo EU tham dự cuộc họp của “Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác”, ngày 24 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Theo Điện Élysée, cuộc họp nhằm củng cố tinh thần đoàn kết và phối hợp giữa các nước ủng hộ Ukraine, tiếp nối những cam kết được tái khẳng định tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần đây.

Theo chương trình nghị sự, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng không, bao gồm kế hoạch mới được Mỹ công bố về việc cấp phép sản xuất tên lửa phòng không Patriot tại Ukraine. Các bên cũng sẽ xem xét khả năng xây dựng một hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo.

Song song với việc tăng cường phòng thủ, cuộc họp tại Paris cũng sẽ thảo luận các biện pháp nhằm gây sức ép kinh tế đối với Moskva, trong đó có việc siết chặt kiểm soát “hạm đội bóng tối” – mạng lưới tàu chở dầu có cấu trúc sở hữu phức tạp được Nga sử dụng để vận chuyển dầu mỏ và né tránh các biện pháp giám sát, trừng phạt của phương Tây. Liên minh châu Âu (EU) cũng dự kiến thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga trong tuần tới, tiếp tục mở rộng các biện pháp hạn chế đối với nền kinh tế nước này.

Lãnh đạo “Liên minh tự nguyện” họp tại Paris, tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine

Các đồng minh phương Tây sẽ tìm cách đảm bảo thêm các cam kết về phòng không cho Ukraine. Ảnh: Ddindia.

Liên quan đến các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine trong trường hợp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai, Phủ Tổng thống Pháp cho biết kế hoạch triển khai một lực lượng đa quốc gia đóng quân cách xa tiền tuyến đã được chuẩn bị. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn có thể được điều chỉnh do triển vọng chấm dứt giao tranh hiện vẫn còn khá xa.

Theo phía Pháp, các bảo đảm an ninh không chỉ dựa trên việc triển khai lực lượng mà còn bao gồm các thỏa thuận song phương có tính ràng buộc pháp lý và sự tham gia của Mỹ trong cơ chế giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ có mặt tại Paris trong các ngày 14 và 15/7 để tham dự các hoạt động liên quan.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews.

Từ khóa:

#Ukraine #Lãnh đạo #Hỗ trợ #khẳng định #Thảo luận #Hội nghị thượng đỉnh #Phương tây #Quốc gia

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