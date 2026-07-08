Lãnh đạo đảng Tập hợp quốc gia (RN) Marine Le Pen tuyên bố tranh cử tổng thống Pháp năm 2027

Ngày 7/7, lãnh đạo nhóm nghị sĩ của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN), bà Marine Le Pen, tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027, sau khi Tòa phúc thẩm Paris điều chỉnh thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ dân cử đối với bà, đồng thời giữ nguyên phán quyết kết tội liên quan vụ sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí của Nghị viện châu Âu.

Lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen, nghị sĩ đảng Tập hợp Quốc gia xuất hiện trước cuộc phỏng vấn trên bản tin thời sự buổi tối của kênh truyền hình TF1 Pháp, sau phán quyết trong phiên tòa phúc thẩm về việc lạm dụng quỹ EU, tại Boulogne-Billancourt, gần Paris, Pháp, ngày 7/7/2026. Ảnh: EFE.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1, bà Le Pen khẳng định: "Tối nay, tôi chính thức là ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống." Bà cho biết sẽ sớm cùng Chủ tịch RN Jordan Bardella khởi động chiến dịch tranh cử và sẽ bổ nhiệm ông Bardella làm thủ tướng nếu đảng RN giành chiến thắng.

Được biết, ngay sau khi phán quyết được công bố, bà Le Pen đã kích hoạt trang web vận động tranh cử và kêu gọi cử tri tiếp tục ủng hộ. Bà cũng tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa Phá án (Cour de Cassation), cho rằng quá trình này sẽ tạm hoãn thi hành một số nội dung của bản án, trong đó có biện pháp giám sát điện tử, đồng thời tiếp tục khẳng định mình vô tội.

Các nhà báo đã tập trung đông đảo tại Tòa Phúc thẩm Paris trước thềm phiên tuyên án được mong chờ nhất của bà Marine Le Pen vào ngày 7/7/2026. Ảnh: Courthouse News.

Cùng ngày, Tòa phúc thẩm Paris giữ nguyên phán quyết xác định bà Le Pen đã sử dụng sai quỹ của Nghị viện châu Âu để chi trả lương cho các trợ lý không thực hiện công việc liên quan đến cơ quan này. Tuy nhiên, tòa giảm mức án xuống còn 3 năm tù, gồm 2 năm án treo và 1 năm chấp hành ngoài trại giam dưới hình thức giám sát điện tử, đồng thời phạt 100.000 euro và cấm đảm nhiệm chức vụ công trong 45 tháng, trong đó 30 tháng được hoãn thi hành.

So với bản án sơ thẩm hồi tháng 3/2025, thời hạn cấm giữ chức vụ công đã được rút ngắn từ 5 năm xuống còn 45 tháng. Do lệnh cấm có hiệu lực từ cuối tháng 3/2025, về nguyên tắc bà Le Pen vẫn đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Tòa phúc thẩm cho biết vẫn giữ nguyên kết luận về hành vi vi phạm, song quyết định điều chỉnh hình phạt đã cân nhắc quyền lựa chọn của cử tri và nguyên tắc bảo đảm quyền ứng cử trong tiến trình dân chủ.

Marine Le Pen, 57 tuổi, từng ba lần tranh cử tổng thống Pháp và đều góp mặt ở vòng hai trong hai kỳ bầu cử gần đây. Theo các cuộc khảo sát dư luận, bà tiếp tục là một trong những ứng cử viên có triển vọng hàng đầu trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm 2027, dù việc tiếp tục tranh cử sau khi bị kết tội về tài chính công vẫn gây nhiều tranh luận trong giới chính trị Pháp.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, AP.