Lắng nghe, giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, có chất lượng, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, thời gian qua, HĐND tỉnh luôn coi trọng công tác tiếp xúc cử tri. Đặc biệt, để nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các tổ đại biểu thường xuyên phối hợp với ủy ban MTTQ cùng cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng, để cử tri được bày tỏ những kiến nghị, nguyện vọng ngay tại cơ sở. Sau khi tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc phân loại, giải quyết, trả lời cử tri.

Cùng với đó, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được cử tri quan tâm kiến nghị. Đồng thời, chủ động phối hợp với UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết của cơ quan, ban, ngành, tổ chức có thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri đảm bảo được tiếp nhận, xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định. Trong đó, nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, các cơ chế, chính sách... đã được giải quyết một cách triệt để, tháo gỡ được những khó khăn, bức xúc, đáp ứng được mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Đơn cử như theo phản ánh, kiến nghị của cử tri xã Tống Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng khảo sát lắp đặt biển cảnh báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường tỉnh 522B đoạn từ Km13 đến Km14 + 500 để đảm bảo an toàn giao thông. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương án cắm bổ sung các biển báo hiệu đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Đến nay, đơn vị quản lý đường bộ đã hoàn thành công tác cắm biển báo bổ sung trên đoạn tuyến nêu trên.

Hay cử tri xã Cẩm Tú đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và có kế hoạch tu sửa đoạn đường tỉnh 523E tại khu vực H4 thôn Giang Sơn, xã Cẩm Tú. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Xây dựng đã tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo giao thông trên tuyến và bố trí kinh phí sửa chữa định kỳ. Hiện Sở Xây dựng đang triển khai thực hiện sửa chữa đoạn Km2+600-Km2+800, Km5+100-Km7+200, Km8+600-Km9+500 với tổng mức đầu tư 9,5 tỷ đồng; dự kiến khởi công xây dựng trong quý II/2025, hoàn thành thi công công trình trong quý IV/2025.

Cử tri TP Sầm Sơn cũ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Sông Chu có phương án cải tạo kiên cố hóa tuyến kênh 435 đáp ứng phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp. Theo đó, ngày 11/12/2024 UBND tỉnh đã có Công văn số 18396/UBND-KTTC về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; trong đó, thống nhất về sự cần thiết hỗ trợ kinh phí cho tuyến kênh 435 và giao Sở Tài chính chủ trì, căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối ngân sách, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục, sửa chữa công trình khi có điều kiện về nguồn vốn theo quy định. Ngày 14/12/2024, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 611/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025, tỉnh Thanh Hóa; trong đó, HĐND tỉnh đã quyết định giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 cho Công ty TNHH MTV Sông Chu 4,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng công trình tuyến kênh 435.

Nhờ làm tốt việc giải quyết kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được thực hiện kịp thời, những băn khoăn, thắc mắc của cử tri về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được giải thích cụ thể. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương