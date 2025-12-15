Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XV

Chiều 15/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự buổi gặp mặt về phía Trung ương có các đồng chí: Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; các vị ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại 80 năm lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam và những đóng góp quan trọng của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa vào thành công chung của Quốc hội.

Với truyền thống tiếp nối mạch nguồn, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ, Đoàn ĐBQH và các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã nỗ lực, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các mặt công tác.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong quá trình hoạt động, hằng năm Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động một cách phù hợp, thực hiện tốt công tác phối hợp tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác lập pháp được đổi mới với các hình thức lấy ý kiến phong phú. Vai trò, trách nhiệm của từng ĐBQH được phát huy tối đa thông qua việc nghiên cứu, góp ý xây dựng các dự luật tại các kỳ họp.

Hoạt động giám sát được quan tâm tăng cường, bám sát thực tiễn, từ cách thức tổ chức đến phương pháp giám sát. Công tác tiếp xúc cử tri có nhiều chuyển biến tích cực với hình thức linh hoạt, phù hợp thực tiễn địa phương. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn ĐBQH và các cấp chính quyền, MTTQ Việt Nam cùng cấp đã tạo điều kiện để cử tri được thông tin đầy đủ, tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết. Nhiều ý kiến cử tri có giá trị đã được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, quá trình giải quyết được giám sát chặt chẽ.

Việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì thường xuyên với các buổi tiếp công dân định kỳ và theo yêu cầu, lắng nghe và tư vấn pháp luật hiệu quả, giúp giảm đáng kể tình trạng gửi đơn thư vượt cấp.

Hoạt động của các vị ĐBQH chuyên trách ở Trung ương và địa phương trong Đoàn đã thực sự nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong hoạt động của Đoàn và tại diễn đàn Quốc hội.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự cố gắng của các ĐBQH và vai trò của lãnh đạo Đoàn ĐBQH trong việc phân công, theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu hoạt động. Bên cạnh đó, còn có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cùng sự ủng hộ của đông đảo cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, tri ân và đánh giá cao những cống hiến của các thế hệ ĐBQH tỉnh Thanh Hóa - những người đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Những kết quả đạt được không chỉ là thành quả của các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trong việc luôn nỗ lực, trách nhiệm và tận tâm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, mà còn là thành quả từ sự quan tâm, lãnh đạo sát sao, sâu rộng và chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy; từ sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ và hiệu quả của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương.

Bên cạnh đó, những kết quả này còn được củng cố và thúc đẩy nhờ sự tin tưởng, đồng hành, ủng hộ, góp ý chân thành và giám sát của cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm của nhiều bên liên quan và sự đồng lòng của Nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá: “Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo”.

Thời gian của nhiệm kỳ không còn dài (từ nay đến trước ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4/2026), với trách nhiệm lớn lao trong bối cảnh mới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực, phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, thực hiện tốt trọng trách của người đại biểu dân cử.

Khẩn trương hoàn thành chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tham gia xây dựng luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026 và các hoạt động giám sát, khảo sát theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2026 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đổi mới công tác dân nguyện, giám sát theo hướng số hóa, đồng bộ, hiệu quả; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri; tăng cường công tác rà soát, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến.

Giữ gìn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trong công tác nhân sự; bảo đảm các ĐBQH khóa XVI là những người thực sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Trên cơ sở tổng kết nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XV sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho Đoàn ĐBQH khóa XVI để phát huy vai trò là “cầu nối”, phản ánh nguyện vọng của cử tri, Nhân dân trong tỉnh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương; đồng thời, tiếp tục có những đóng góp tích cực cho hoạt động chung của Quốc hội khóa XVI, góp phần nâng cao vai trò và hình ảnh của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến to lớn, trí tuệ, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các thế hệ ĐBQH tỉnh nhà nói chung, Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV nói riêng đối với sự phát triển của tỉnh trong suốt những năm qua.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: "Tỉnh Thanh Hóa đang đứng trước thời cơ phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc".

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng rằng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực tham gia đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; trong đó, cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tại buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy cao nhất vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội với cử tri và Nhân dân; lắng nghe, phản ánh đầy đủ, kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tới Quốc hội và các cơ quan Trung ương.

Tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh trong việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng quy định, dân chủ và thành công.

Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, nhất là các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của cả nước nói chung, vùng Bắc Trung bộ và tỉnh Thanh Hóa nói riêng, bảo đảm khi ban hành có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và các địa phương.

Chủ động phối hợp tham gia góp ý kiến bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 37 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và lợi thế cạnh tranh của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực tài chính vững chắc để tỉnh phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, bảo đảm thực chất, đúng trọng tâm, tập trung vào những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, những lĩnh vực còn khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, như: việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội; phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chuyển đổi số, cải cách hành chính,...

Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Đoàn ĐBQH với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan; chủ động đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các vị ĐBQH.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân.

Nhân dịp này, có 11 ĐBQH, 13 tập thể và 14 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có nhiều thành tích đóng góp vào hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khoá XV và có thành tích trong công tác tham mưu, giúp việc, công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH.

