Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa: Dấu ấn một nhiệm kỳ hoạt động

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các khóa trước, ý thức được trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh cũng như với cử tri cả nước, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các ĐBQH tỉnh đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Bá Thước cũ.

Đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội

Một trong những hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua là công tác xây dựng pháp luật. Trên cơ sở bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm. Đồng thời thường xuyên cập nhật các dự án luật, nghị quyết được bổ sung hoặc rút ra khỏi chương trình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch của đoàn, bảo đảm phù hợp và bám sát tiến độ theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Việc tham gia ý kiến của đoàn đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết không chỉ đòi hỏi cao về chất lượng mà còn đòi hỏi cao về công sức và yêu cầu khẩn trương về thời gian. Do đó, hàng năm, căn cứ vào chương trình công tác xây dựng luật của Quốc hội, trên cơ sở chuyên môn được đào tạo của các đại biểu, đoàn đã phân công cụ thể để đại biểu có sự chủ động trong công tác nghiên cứu thực tiễn, thu thập ý kiến của cử tri, các cơ quan chuyên môn, chuyên gia và các cộng tác viên để chuẩn bị ý kiến tham gia vào các dự án luật. Với mỗi dự án luật, đoàn đều tổ chức lấy ý kiến các ĐBQH, các sở, ban, ngành, địa phương và các chuyên gia bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, hội thảo để các đại biểu trực tiếp đóng góp ý kiến; lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan đến phạm vi điều chỉnh của luật bằng hình thức gửi văn bản; qua tiếp xúc cử tri chuyên đề gợi mở các vấn đề cử tri quan tâm, các vấn đề còn ý kiến khác nhau trong thảo luận để cử tri góp ý; tổ chức khảo sát thực tiễn thi hành luật, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi để có cơ sở cho việc tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung phù hợp... Trên cơ sở đa dạng các hình thức thu thập thông tin, đoàn đã tổng hợp làm tư liệu nghiên cứu cho các đại biểu tại kỳ họp. Vì vậy, tại các kỳ họp Quốc hội khóa XV, nhiều ý kiến tham gia đóng góp xây dựng pháp luật của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa với những lập luận sắc sảo, có cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn, nhiều ý kiến được Quốc hội, các cơ quan soạn thảo tiếp thu, ghi nhận, đánh giá cao.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục để lại những dấu ấn tốt đẹp trong cử tri và Quốc hội với những hoạt động đầy trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu tại nghị trường. Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, các ĐBQH trong đoàn đã dành toàn bộ thời gian tham dự đầy đủ các kỳ họp Quốc hội, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đầu tư nghiên cứu sâu tài liệu kỳ họp, ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuẩn bị nội dung phát biểu sâu sắc, chất lượng, thẳng thắn, có tính xây dựng và đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp thiết thực, khả thi, đặc biệt là chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cử tri đến Quốc hội để những quyết sách được thông qua tại các kỳ họp đúng đắn, tạo động lực thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ phát triển mới. Điều đó thể hiện qua 597 lượt phát biểu của các ĐBQH trong nhiệm kỳ tại các kỳ họp, trong đó có 190 ý kiến phát biểu thảo luận tại hội trường, 407 lượt phát biểu trong các phiên thảo luận tổ. Nhiều ý kiến tham gia chất lượng, phù hợp thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng của cử tri, được Quốc hội, cử tri đánh giá cao, được Chính phủ, các bộ, ngành nghiêm túc tiếp thu, giải trình.

Ngoài thời gian tham dự các phiên họp toàn thể tại hội trường, các phiên thảo luận tổ, nhiều ĐBQH đã tích cực tham gia các cuộc họp do Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội tổ chức; làm việc ngoài giờ hành chính để tham gia các hoạt động thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Đoàn cũng thường xuyên có những hoạt động trao đổi kinh nghiệm với đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau; tổ chức gặp gỡ, trao đổi với các bộ, ngành ở Trung ương nhằm chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua cũng đánh dấu những thành công của Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức thực hiện giám sát 17 chuyên đề, trong đó 13 chuyên đề giám sát theo kế hoạch của đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 4 chuyên đề giám sát của đoàn. Phương thức tổ chức hoạt động giám sát có nhiều đổi mới theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, phát huy trí tuệ của các vị ĐBQH trong đoàn. Qua giám sát, đoàn đã kiến nghị, đề xuất với Quốc hội những vấn đề về chính sách, cơ chế để thực hiện tốt những nội dung đã giám sát; kiến nghị với các cơ quan quản lý, rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế. Do vậy, nhiều kiến nghị đề xuất của đoàn đã được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu giải quyết, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Đổi mới, sáng tạo và nhiệt huyết

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã góp phần cùng Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như: quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình quan trọng quốc gia; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền... Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các nghị quyết chiến lược của Đảng như: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân...

Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát huy vai trò là “cầu nối”, phản ánh nguyện vọng của cử tri, Nhân dân trong tỉnh với Quốc hội trong quyết định cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần thể chế hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đoàn đã tích cực phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan trong việc tham gia ý kiến, góp phần hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa tại Kỳ họp thứ 2. Các cơ chế, chính sách được ban hành bước đầu đã phát huy hiệu quả, huy động nhiều nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sự phát triển chung của đất nước.

Với phương châm gần dân, sát dân, các ĐBQH trong phạm vi, khả năng của mình đã tăng cường đi cơ sở, tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất của cử tri; quan tâm thực hiện tốt công tác dân nguyện. Bên cạnh hình thức truyền thống, đoàn đã triển khai nhiều cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực. Đặc biệt, các đại biểu trong đoàn còn tích cực gặp gỡ cử tri tại nơi cư trú, nơi công tác, thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, từ đó tăng cường mối liên hệ gần gũi giữa đại biểu và cử tri. Những thông tin từ cử tri không chỉ được lắng nghe, tiếp thu, mà còn được xử lý linh hoạt: nhiều kiến nghị đã được giải đáp ngay tại chỗ, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong Nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Trung.

Thông qua việc đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo hướng đa dạng hình thức tiếp xúc, đa dạng lĩnh vực và đối tượng cử tri, đã tạo cơ hội tốt để các ĐBQH lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Với rất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, không ít cử tri còn hiến kế cho Đảng, nhà nước về những vấn đề trọng đại của quốc gia, những vấn đề Nhân dân đặc biệt quan tâm. Với vai trò là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đoàn tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và thông qua các buổi tiếp xúc cử tri của đoàn.

Hoạt động tiếp công dân của đoàn ngày càng đi vào chiều sâu với phương châm nâng cao trách nhiệm ĐBQH với công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hàng năm đoàn xây dựng lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh với tất cả các ĐBQH. Lịch tiếp công dân được thông báo công khai trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa để người dân biết, tiện liên hệ, theo dõi và tham dự. Do vậy, những ngày tiếp dân của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri thường đến với số lượng đông và nhiều kiến nghị đã được ĐBQH, Đoàn ĐBQH xem xét, chuyển nhanh cho các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định. Nhiều vụ việc kéo dài đã được đoàn quan tâm đối thoại với người khiếu nại, tố cáo, tổ chức làm việc với cơ quan liên quan, xem xét thực tế... đã chấm dứt được việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, qua đó tạo niềm tin trong Nhân dân, khẳng định vai trò, vị thế của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Với những kết quả đạt được, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều đóng góp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường năng lực quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cử tri, Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

